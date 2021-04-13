Рада провалила возвращение льготного тарифа на электроэнергию для населения

Правительству предлагалось внести изменения в фиксированные цены на электрическую энергию для бытовых потребителей

Правительству предлагалось внести изменения в фиксированные цены на электрическую энергию для бытовых потребителей

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Верховная Рада отклонила постановление, содержащее рекомендацию Кабинета министров вернуть тариф на электроэнергию на уровне 0,9 грн за кВт·ч, а также возобновить льготные 100 кВт·час.

Как пишет RegioNews, за соответствующее постановление №4590 "О принятии неотложных мер, направленных на возвращение льготного тарифа на электроэнергию для населения за первые 100 кВт·ч" проголосовали 174 народных депутатов из необходимых 226-ти.

В соответствии с проектом постановления правительства предлагалось внести изменения в фиксированные цены на электрическую энергию для бытовых потребителей в части установления тарифа на электроэнергию населению за объем, потребленный до 100 кВт·ч электроэнергии в месяц (включительно), в размере 0,90 грн за 1 кВт·ч (с налогом на добавленную стоимость).

Это касается, в частности, граждан, проживающих в жилых домах, оборудованных кухонными электроплитами и в сельской местности.

Напомним, ранее премьер назвал вероятную цену на электроэнергию для населения с апреля.