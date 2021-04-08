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08 апреля 2021, 10:51 406

Депутата Бориспольского райсовета поймали на вымогательстве денег

08 апреля 2021, 10:51 406
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Ему уже сообщено о подозрении
Ему уже сообщено о подозрении
Фото: СБУ
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Депутата Бориспольского районного совета уличили в коррупции. Он требовал и получил от киевского нотариуса $40 тысяч.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Депутат угрожал лишить потерпевшую нотариального свидетельства и исключить из Единого реестра нотариусов из-за искусственных обвинений в недобросовестности. Злоумышленник ссылался на свои якобы влиятельные связи в политических кругах и Минюсте.

Для избежания ответственности, деньги ему передавали через пункт обмена валют. Затем он планировал их перевести в криптовалюту", - сообщили оперативники.

Правоохранители задержали депутата в Шевченковском районе столицы согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины после передачи нотариусом всей суммы в пункт обмена валют.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 369-2 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины задержанному сообщено о подозрении.

Ранее сообщалось, что бывший столичный депутат может загреметь на 10 лет тюремного заключения за поджог квартиры.

депутаты взятка СБУ коррупция Минюст

 
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