Руководство Службы внешней разведки хотят заслушать в Раде относительно брата Вовка Зонтова

Комитет ВР по нацбезопасности хочет получить отчет 14 апреля

Комитет ВР по нацбезопасности хочет получить отчет 14 апреля

Фото: из открытых источников

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки принял решение вызвать для отчета руководство Службы внешней разведки Украины после задержания брата главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка Юрия Зонтова.

Об этом сообщила заместитель главы комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая, передает RegioNews.

Руководство СВРУ вызываем на Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, 14.04.21", - сообщила Безуглая.

Как сообщалось, брата главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка Юрия Зонтова отстранили от выполнения служебных обязанностей в Службе внешней разведки на период досудебного расследования дела о получении взятки в 100 тысяч долларов.

Напомним, генпрокурор Венедиктова подписала подозрение брату председателя ОАСК Вовка.