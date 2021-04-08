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08 апреля 2021, 14:29 96

НАПК решило проверить чиновников, которые задекларировали криптовалюту

08 апреля 2021, 14:29 96
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Фото: из открытых источников
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Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) проверит декларации всех чиновников, которые задекларировали средства в виде криптовалюты.

Об этом в Facebook сообщил руководитель управления проведения обязательных проверок НАПК Сергей Петухов, передает RegioNews.

По его словам, в этом году чиновники и депутаты задекларировали значительно больше криптовалюты, и они также подпадают под проверки.

В этом году мы уже начали 250 проверок и в рамках некоторых из них уже проверяем задекларированные биткоины. Если мы обнаружим, что указанная информация о владении криптовалютой является недостоверной - это основание для административной или уголовной ответственности", - рассказал Петухов.

Он добавил, что при проверке деклараций НАПК будет смотреть, действительно ли декларанту принадлежит указанное количество токенов криптовалюты, действительно ли перечислялись деньги за ее приобретение и может ли чиновник или депутат объяснить происхождение денег, потраченных на приобретение криптовалюты.

Если вы сомневаетесь в достоверности указанных данных о "крипте", или достаточности у декларанта средств на ее приобретение - пишите заявление в НАПК с изложением фактов, мы можем взять такого декларанта в проверку", - добавил Сергей Петухов.

Напомним, украинские чиновники в 2021 году задекларировали 75 млрд гривен в биткоинах, среди этих декларантов 15 нардепов.

НАПК декларации проверки криптовалюта биткоин коррупция

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