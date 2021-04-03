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03 апреля 2021, 14:28 4

В СНБО анонсировали новые отстранения от должностей из-за контрабанды

03 апреля 2021, 14:28 4
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2 апреля СНБО приняло решение о санкциях в отношении первой десятки контрабандистов
2 апреля СНБО приняло решение о санкциях в отношении первой десятки контрабандистов
Фото из открытых источников
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов анонсировал новые отстранения от должностей таможенников и силовиков, которые могут быть причастны к контрабанде.

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина", передает RegioNews.

"За последние три дня 187 таможенников отстранили, в понедельник будут еще отстранены, не только таможенники, а все, кто принимают в этом позорном явлении (контрабанде - ред) участие - люди, которые работают на границе, представители силовых структур", - сказал Данилов.

Он добавил, что СНБО приняло решение о санкциях в отношении первой десятки контрабандистов, "которая известная", и в течение определенного времени существования разрушает экономическую мощь государства.

"Расчеты, которые имеет Служба безопасности Украины, которые имеет аппарат СНБО говорит о том, что 300 млрд грн в год Украина недополучает путем деятельности этих воротил. Президент Украины сказал, что это первая десятка, но поверьте, не последняя. Это люди, которые имеют паспорта Украины, и не только паспорта Украины, это люди, которые создают свой конгломерат, имеют связки с другими странами и наносят очень большой вред нашему государству", - сказал Данилов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что речь идет не только о контрабанде, но и других убытках, когда наши производители не могут конкурировать с завезенными вещами, которые избежали налогообложения.

Ранее сообщалось, что от работы отстранили более 100 таможенников после заседания СНБО.

Украина СНБО РНБО контрабанда Алексей Данилов

 
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