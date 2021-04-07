14:42  07 апреля
В Украине обновили требования к "красным" зонам: разрешили открыть химчистки
16:00  07 апреля
Кабмин одобрил увольнение глав восьми РГА в Житомирской области
18:15  07 апреля
Сутки в зоне ООС: боевики 4 раза обстреливали украинские позиции
UA | RU
UA | RU
07 апреля 2021, 16:48 7

В СНБО сказали, сколько готовились санкции против Медведчука и Козака

07 апреля 2021, 16:48 7
Читайте також українською мовою
Там отметили, что СНБО не единственный орган, который занимается этим вопросом
Там отметили, что СНБО не единственный орган, который занимается этим вопросом
Офис президента
Читайте також
українською мовою

Введение санкций против народных депутатов от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука и Тараса Козака готовилось различными правоохранительными структурами от 6 до 8 месяцев.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью изданию "LB.ua", пишет RegioNews.

"Процесс никогда не останавливался. Если речь идет о последних решениях, которые получили огласку (введение санкций против нардепов от ОПЗЖ Медведчука, Козака, телеканалов и компаний, связанных с ними, – ред.), то это шесть-восемь месяцев. Это не такой процесс, который можно сделать за день-два, это кропотливая работа, которая предполагает сбор информации, ее проверку, верификацию и тому подобное", - заявил Данилов.

Кроме того, он добавил, что СНБО не единственный орган, который занимается этим вопросом.

"Есть Служба внешней разведки, которая нам помогает, Главное управление разведки Министерства обороны украины, Служба безопасности, огромное количество институтов, которые совместно с нами выполняют государственное дело. И считать, что за этим стоит только СНБО – не совсем корректно", - подчеркнул секретарь Совбеза.

Напомним, 2 февраля СНБО ввела санкции против Тараса Козака, а 19 февраля решением СНБО были введены санкции против Виктора Медведчука и Оксаны Марченко. Санкции ввели из-за расследования СБУ по финансированию терроризма.

санкции Украина СНБО Алексей Данилов Виктор Медведчук

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
Все видео »
Сто дней мэра Черновцов Кличука: тотальная смена руководящей команды и продолжение предвыборных обещаний
Вахтовым методом: сто дней Резниченко между "слугами народа" и "Пропозицією" Филатова
Все публикации »
Кирилл Сазонов
Виктор Таран
Виктор Небоженко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram