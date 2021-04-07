В СНБО сказали, сколько готовились санкции против Медведчука и Козака

Там отметили, что СНБО не единственный орган, который занимается этим вопросом

Там отметили, что СНБО не единственный орган, который занимается этим вопросом

Офис президента

Введение санкций против народных депутатов от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука и Тараса Козака готовилось различными правоохранительными структурами от 6 до 8 месяцев.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью изданию "LB.ua", пишет RegioNews.

"Процесс никогда не останавливался. Если речь идет о последних решениях, которые получили огласку (введение санкций против нардепов от ОПЗЖ Медведчука, Козака, телеканалов и компаний, связанных с ними, – ред.), то это шесть-восемь месяцев. Это не такой процесс, который можно сделать за день-два, это кропотливая работа, которая предполагает сбор информации, ее проверку, верификацию и тому подобное", - заявил Данилов.

Кроме того, он добавил, что СНБО не единственный орган, который занимается этим вопросом.

"Есть Служба внешней разведки, которая нам помогает, Главное управление разведки Министерства обороны украины, Служба безопасности, огромное количество институтов, которые совместно с нами выполняют государственное дело. И считать, что за этим стоит только СНБО – не совсем корректно", - подчеркнул секретарь Совбеза.

Напомним, 2 февраля СНБО ввела санкции против Тараса Козака, а 19 февраля решением СНБО были введены санкции против Виктора Медведчука и Оксаны Марченко. Санкции ввели из-за расследования СБУ по финансированию терроризма.