Рада может уйти на карантин до конца апреля, — Корниенко

Если ситуация с пандемией нормализуется, то в последнюю неделю апреля депутаты возобновят заседания Рады

Если ситуация с пандемией нормализуется, то в последнюю неделю апреля депутаты возобновят заседания Рады

Фото из открытых источников

Украинский парламент скорее всего опять может уйти на карантин, но перед этим проведет плановое заседание и несколько внеочередных.

Об этом заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко изданию "Страна", передает RegioNews.

По его словам, во вторник, 13 марта, планируется плановое заседание Рады, на котором скорее всего будет рассмотрение по земельному закону.

После этого — провести несколько внеочередных заседаний. Почему несколько? Потому что заседание может созвать президент, депутаты или одно может созвать согласительный совет, что касается изменения графика Рады. Именно изменение графика обсуждается, потому что понятно, что работать и держать вокруг Рады тысячу людей, когда в Киеве локдаун и транспортные проблемы — не очень корректно. Сейчас это нарабатывается и до конца дня будет информация, как это все будет происходить. Пока все выглядит так: в понедельник согласительный совет, во вторник плановое заседание, несколько внеочередных, на одном из которых решится вопрос о смене графика. Рада снова может уйти на карантин — это один из вариантов, — рассказал нардеп.

Также Корниенко добавил, что если ситуация с пандемией нормализуется, то в последнюю неделю апреля депутаты возобновят заседания Рады.

Обсуждается, чтобы на следующей неделе со среды по пятницу был карантин, а по календарному плану у нас еще будет последняя неделя апреля. Если у нас все в порядке будет с локдауном и ситуация пойдет на спад, то в последнюю неделю апреля — стоит поработать в зале. Уже много вопросов накопилось, — уточнил "слуга".

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