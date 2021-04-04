СМИ обнародовали фамилии контрабандистов, санкции против которых СНБО планировала, но не рассмотрела
Украинские СМИ обнародовали список фамилий известных криминальных авторитетов – контрабандистов, санкции против которых рассматривались, но в итоге так и не были введены.
Об этом говорится в материале издание "Зеркало недели", пишет RegioNews.
В публикации говорится, что исходные списки для заседания СНБО готовила СБУ. Затем эти списки обсуждали на Банковой и в результате членам СНБО была представлена на утверждение уже известна десятка.
Журналисты обнародовали список тех, против кого санкции так и не ввели:
1. Владелец "Премиум-пакета" Александр Акст (гражданин Германии).
2. Полуситок Владимир (Львов)
Бывший таможенник, был заместителем начальника оперативного управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями - начальником отдела производства по делам о нарушении таможенных правил Львовской таможни, сейчас бизнесмен.
3. Руслан Табунщик (Одесса)
Бывший одесский милиционер, заместитель начальника управления по борьбе с торговлей людьми. Был депутатом облсовета от "Батькивщины". В 2018 ему сожгли два дома. Местные издания "Думская" и "Депо. Одесса" писали о его причастности к обналу и контрабанде.
4. Сердюк Сергей (Одесса)
Бывший сотрудник Генпрокуратуры, фигурировал в деле о краже 37 танкеров из порта Одессы. О причастности Сердюка к контрабанде говорил тогдашний руководитель ГФС Мирослав Продан.
5. Бабич Максим (Одесса)
Бизнесмен, упоминается в журналистском расследовании Плинского о контрабанде в порту Одессы.
6. Семенцов Ростислав (Одесса)
Брат экс-начальника Департамента защиты экономики Нацполиции Одесской области Семенцова Алексея - ныне депутата облсовета от "Слуги народа". О "работе" братьев в Одесском порту подробно писал Юрий Бутусов.
7. Фальковский Валерий (Одесса)
Бизнесмен, бывший начальник отдела таможенного оформления №3 таможенного поста "Одесса-грузовой". При увольнении не сдал служебное удостоверение.
8. Слюсарев Вадим (Харьков)
Бывший харьковский пограничник, бывший советник Сергея Трофимова из ОП, формировал списки кандидатов от "Слуги народа" на выборах в Верховную Раду. В расследовании "Схем" упоминается дело о контрабанде сигарет, где фигурировало его фирма
9. Александр Черепинский (Харьков)
Бизнесмен упоминается в расследованиях проекта "Наші гроші" о сомнительных закупках в аэропортах.
10. Романенко Геннадий (Киев)
Бывший таможенник, упоминается в расследовании "Бигус Инфо", депутат Василевская-Смаглюк писала о его обысках ГБР по делу о контрабанде.
Напомним, 2 апреля на заседании СНБО ввели санкции против топ-10 украинской контрабанды.