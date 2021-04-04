СМИ обнародовали фамилии контрабандистов, санкции против которых СНБО планировала, но не рассмотрела

В списке 10 фамилий, в основном бывших таможенников и полицейских

В списке 10 фамилий, в основном бывших таможенников и полицейских

Фото из открытых источников

Украинские СМИ обнародовали список фамилий известных криминальных авторитетов – контрабандистов, санкции против которых рассматривались, но в итоге так и не были введены.

Об этом говорится в материале издание "Зеркало недели", пишет RegioNews.

В публикации говорится, что исходные списки для заседания СНБО готовила СБУ. Затем эти списки обсуждали на Банковой и в результате членам СНБО была представлена на утверждение уже известна десятка.

Журналисты обнародовали список тех, против кого санкции так и не ввели:

1. Владелец "Премиум-пакета" Александр Акст (гражданин Германии).

2. Полуситок Владимир (Львов)

Бывший таможенник, был заместителем начальника оперативного управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями - начальником отдела производства по делам о нарушении таможенных правил Львовской таможни, сейчас бизнесмен.

3. Руслан Табунщик (Одесса)

Бывший одесский милиционер, заместитель начальника управления по борьбе с торговлей людьми. Был депутатом облсовета от "Батькивщины". В 2018 ему сожгли два дома. Местные издания "Думская" и "Депо. Одесса" писали о его причастности к обналу и контрабанде.

4. Сердюк Сергей (Одесса)

Бывший сотрудник Генпрокуратуры, фигурировал в деле о краже 37 танкеров из порта Одессы. О причастности Сердюка к контрабанде говорил тогдашний руководитель ГФС Мирослав Продан.

5. Бабич Максим (Одесса)

Бизнесмен, упоминается в журналистском расследовании Плинского о контрабанде в порту Одессы.

6. Семенцов Ростислав (Одесса)

Брат экс-начальника Департамента защиты экономики Нацполиции Одесской области Семенцова Алексея - ныне депутата облсовета от "Слуги народа". О "работе" братьев в Одесском порту подробно писал Юрий Бутусов.

7. Фальковский Валерий (Одесса)

Бизнесмен, бывший начальник отдела таможенного оформления №3 таможенного поста "Одесса-грузовой". При увольнении не сдал служебное удостоверение.

8. Слюсарев Вадим (Харьков)

Бывший харьковский пограничник, бывший советник Сергея Трофимова из ОП, формировал списки кандидатов от "Слуги народа" на выборах в Верховную Раду. В расследовании "Схем" упоминается дело о контрабанде сигарет, где фигурировало его фирма

9. Александр Черепинский (Харьков)

Бизнесмен упоминается в расследованиях проекта "Наші гроші" о сомнительных закупках в аэропортах.

10. Романенко Геннадий (Киев)

Бывший таможенник, упоминается в расследовании "Бигус Инфо", депутат Василевская-Смаглюк писала о его обысках ГБР по делу о контрабанде.

Напомним, 2 апреля на заседании СНБО ввели санкции против топ-10 украинской контрабанды.