Суд перенес рассмотрение апелляции Семенченко

Это произошло из-за отсутствия материалов дела

Это произошло из-за отсутствия материалов дела

Фото из открытых источников

Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение апелляции бывшего народного депутата Семена Семенченко, арестованного по делу о создании так называемой частной военной компании.

Об этом сообщил адвокат ексдепутата Владислав Добош, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

Суд перенесен из-за отсутствия материалов дела.

Суд отложен на 7 апреля, поскольку Печерский суд не передал материалы дела, - сказал Добош.

Как сообщалось, 26 марта Семенченко суд отправил под стражу на 2 месяца. Мера пресечения - без права внесения залога.

Напомним, 24 марта, СБУ задержала агента НАБУ Шевченко и Семена Семенченко - за якобы создание ЧВК и торговлю с Россией. Им инкриминируют организацию не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований.