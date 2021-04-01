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01 апреля 2021, 13:49 1

Суд отправил под арест еще двух участников акции под ОП

01 апреля 2021, 13:49 1
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Основными доказательствами в деле имеется протокол допроса свидетеля-правоохранителя и видео с акции
Основными доказательствами в деле имеется протокол допроса свидетеля-правоохранителя и видео с акции
Фото: hromadske
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Печерский суд Киева отправил под домашний арест двух участников акции в поддержку Сергея Стерненка, которая состоялась 20 марта под стенами Офиса президента и закончилась "вандализмом". В частности, участников акции Гаджимурадова и Артема Лисовца подозревают в том, что они подожгли табличку "Президент Украины".

Как передает RegioNews, об этом пишет hromadske.

Отмечается, что активисты пришли на акцию с заготовленными предметами для нанесения телесных повреждений, а именно: баллонами, и подожгли табличку "Президент Украины".

В свою очередь, прокурор ходатайствовал перед судом об круглосуточный домашний арест и отмечал, что подозреваемые имеют риски побега, сокрытия, давления на свидетелей.

Адвокаты называли эти обвинения необоснованными и просили суд не удовлетворять такое ходатайство. Защитники подозреваемых также отметили, что свидетелями по делу являются полицейские, а основными доказательствами – протокол сообщению свидетеля-правоохранителя и видео с места акции.

Задержанные активисты заявляют, что не совершали инкриминируемых им действий и не поджигали табличку.

Напомним, 20 марта сторонники Стерненко облили Офис президента краской и забросали файерами.

Офис президента оценил ущерб от акции протеста сторонников Стерненко. Называют сумму в 2 миллиона гривен.

Впоследствии журналисты подсчитали, сколько реально стоит устранить повреждения на здании ОП, отмыть гранит и реставрировать двери обойдется максимум в 50 тыс. грн.

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