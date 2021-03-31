Стало известно, когда Тупицкому будут избирать меру пресечения в деле о приватизации завода

В конце декабря 2020 года следователи ГБР сообщили о подозрении Александру Тупицькому в нарушении ч. 2 ст. 384, ст. 386 УК

В конце декабря 2020 года следователи ГБР сообщили о подозрении Александру Тупицькому в нарушении ч. 2 ст. 384, ст. 386 УК

Фото из открытых источников

В Печерский райсуд столицы поступило ходатайство от прокуратуры об избрании меры пресечения Александру Тупицкому в деле Государственного бюро расследований.

Как пишет RegioNews, об этом сообщил в комментарии Укринформа пресс-секретарь суда Виталий Чергавий.

"В Печерский райсуд подали ходатайство об избрании меры пресечения Александру Тупицкому. Ходатайство рассмотрит следователь судья Сергей Вовк в 10 часов 2 апреля ”, - сказал он.

В то же время, как стало известно агентству от источников, касающихся процесса, прокуратура просит избрать Тупицкому меру пресечения в виде залога размером 45 тыс. грн.

Кроме того, суд просить обязать Тупицкого не отлучаться из населенного пункта, в котором он проживает, носить электронное средство контроля, сдать на хранение паспорт для выезда за границу, не посещать здание Конституционного Суда, а также воздержаться от общения со свидетелями по уголовному делу, среди которых есть и сотрудники Секретариата Конституционного Суда.

Напомним, что в конце декабря 2020 года следователи ГБР сообщили о подозрении Александру Тупицкому в нарушении ч. 2 ст. 384, ст. 386 УКУ (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний). Дело касается приватизации Зуевского энергомеханического завода в Донецкой области.

Известно также, что Тупицкий подал в суд на Зеленского за лишение должности.