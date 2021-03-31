Дело Шеремета: суд оставил Антоненко под стражей
Он пробудет под стражей до 21 мая
Он пробудет под стражей до 21 мая
Апелляционный суд Киева оставил без изменения решение суда первой инстанции об аресте обвиняемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Юрия Антоненко.
Соответствующее решение принято на заседании в среду, 31 марта, передает RegioNews.
Столичный апелляционный суд не удовлетворил жалобу адвокатов Антоненко на решение Шевченковского районного суда от 23 марта о продлении обвиняемому срока действия меры пресечения в виде содержания под стражей.
Суд оставил Юрия Антоненко под стражей до 21 мая.
Как сообщалось, 23 марта в деле Шеремета суд продлил арест Антоненко еще на два месяца. Суд длился более 5 часов.
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