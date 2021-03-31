Дело Шеремета: суд оставил Антоненко под стражей

Он пробудет под стражей до 21 мая

Он пробудет под стражей до 21 мая

Фото: из открытых источников

Апелляционный суд Киева оставил без изменения решение суда первой инстанции об аресте обвиняемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Юрия Антоненко.

Соответствующее решение принято на заседании в среду, 31 марта, передает RegioNews.

Столичный апелляционный суд не удовлетворил жалобу адвокатов Антоненко на решение Шевченковского районного суда от 23 марта о продлении обвиняемому срока действия меры пресечения в виде содержания под стражей.

Суд оставил Юрия Антоненко под стражей до 21 мая.

Как сообщалось, 23 марта в деле Шеремета суд продлил арест Антоненко еще на два месяца. Суд длился более 5 часов.