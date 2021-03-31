Ряд компаний Коломойского оштрафовали на 4,7 млрд гривен

Дело касается установления цен на светлые нефтепродукты

Дело касается установления цен на светлые нефтепродукты

Фото: из открытых источников

Антимонопольный комитет наложил на компании группы "Приват" олигарха Игоря Коломойского штраф в размере 4,7 млрд гривен за антиконкурентные согласованные действия.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на решение комитета от 30 марта.

Под штраф попали такие компании: ООО ПТФ "Авиас", ООО "Торговый Дом "Авиас", ООО "Пром Гарант Плюс", ООО "Альянс Эволюшн", ПАО "Укртатнафта" и 169 операторах АЗС (в т. ч. ПАО "Укрнафта").

Так, установлено, что в сфере розничной торговли светлыми нефтепродуктами в Украине действует система безналичных расчетов скретч-картами и топливным картам "Авиас". В этом проекте принимают участие около 1625 АЗС. Они работают под разными брендами во всех регионах, а их количество составляет почти 25% заправочных станций страны.

Комитет определил, что проект "Авиас" является организованным, координированным и функционирует для согласования ценового и торгового поведения участников. Оно нарушает конкуренцию между операторами АЗС на рынке, а цены на светлые нефтепродукты в сети "Авиас" устанавливались в антиконкурентных условиях.

Также отмечается, что операторы АЗС, в т. ч. "Укрнафта", закупали в "Укртатнафта" светлые нефтепродукты по ценам выше, чем аналогичное импортное топливо.

Напомним, 29 марта Офис генпрокурора открыл производство в отношении соратника Коломойского нардепа Палицы.