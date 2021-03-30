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30 марта 2021, 17:53 32

За "агента" НАБУ Шевченко внесли залог, он вышел из СИЗО - СМИ

30 марта 2021, 17:53 32
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Евгений Шевченко будет носить электронный браслет слежения
Евгений Шевченко будет носить электронный браслет слежения
Фото: из открытых источников
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За фигуранта дела создания частной военной компании и "агента" НАБУ Евгения Шевченко внесли залог в размере 5 млн гривен, он вышел из следственного изолятора.

Об этом сообщает издание ZN.UA со ссылкой на собственные источники, передает RegioNews.

Известно, что залог за Шевченко внесли утром 30 марта. Его обязали носить электронный браслет и ограничили в передвижении по Киеву.

Издание отмечает, что фактически залог внесла жена Евгения Шевченко, собрать 300 тысяч гривен помогли друзья.

У Службы безопасности Украины нет претензий к Шевченко по теме ЧВК экс-депутата Семена Семенченко, основная часть обвинения касается контрабанды российских вооружений и запчастей в Украину", - говорится в сообщении.

Напомним, 26 марта Печерский районный суд Киева отправил под стражу Семена Семенченко, которого подозревают в создании на территории Украины незаконного вооруженного формирования.

В тот же день Семенченко суд отправил под стражу на 2 месяца. Меру пресечения без права внесения залога.

СБУ объявила Семену Семенченку подозрение в создании ПГК. Он фигурирует в этом деле вместе с агентом НАБУ Евгением Шевченко.

Агенту НАБУ Шевченко назначили 5 млн грн залога в деле о ПГК. В случае неуплаты залога, он будет находиться в СИЗО до 24 мая.

НАБУ СИЗО залог уголовное дело Евгений Шевченко ЧВК

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