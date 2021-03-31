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31 марта 2021, 14:38 147

Организация убийства заместителя мэра Черкасс: расследование дела завершили

31 марта 2021, 14:38 147
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Подозреваемый депутат Черкасского городского совета предстанет перед судом
Подозреваемый депутат Черкасского городского совета предстанет перед судом
Фото: ГБР
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Государственное бюро расследований заявило о завершении досудебного расследования дела организации заказного убийства заместителя мэра Черкасс Юрия Ботнара.

О цем сообщает пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

Установлено, что на почве личных неприязненных отношений, которые сложились в результате разногласий взглядов на управленческие процессы в органах местного самоуправления города, один из депутатов городского совета решил поквитаться с заместителем городского головы и заказать его убийство", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что подозреваемый попросил своего знакомого помочь и найти исполнителя убийства и пообещал за это 1500 долларов.

Заказчик настаивал на том, что убийство должно быть совершено с особой жестокостью, например, с использованием кислоты, а жертва обязательно должна страдать. На этапе подготовки к преступлению подозреваемый передал посреднику часть задатка в сумме около 500 долларов", - добавили в ГБР.

Депутат планировал, что убийство состоится во время его личной встречи с жертвой. Поскольку в определенный день оно не состоялось, он решил изменить предварительный план.

Теперь он требовал, чтобы исполнитель пытал жертву, отрезал ему части плоти и расчленил его тело. За это он повысил сумму вознаграждения до 2500 долларов США", - рассказывают правоохранители.

В ходе спецоперации они создали обстановку выполненного убийства, и заказчик преступления получил от знакомого телефон, на котором содержались фотографии якобы мертвой жертвы.

Убедившись в смерти заместителя мэра Черкасс, депутат отдал еще 500 долларов в качестве оплаты за убийство и пообещал оставшуюся сумму передать позже. После этого его сразу задержали.

Депутата городского совета Черкасс обвиняют в законченном покушении на организацию умышленного убийства, совершенного с особой жестокостью, обвинительный акт против него передали в суд. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Напомним, утром 16 июля на рабочем месте не обнаружили заместителя городского головы Черкасс Юрия Ботнара, о чем сообщил мэр Анатолий Бондаренко.

Позже появилась информация, что полиция открыла уголовное дело по факту исчезновения заместителя мэра Черкасс.

Вечером того же дня ГБР сообщило о том, что предупредило убийство заместителя городского головы Черкасс, заказчиком которого является один из депутатов черкасского городского совета. Этим депутатом оказался Максим Шадловський.

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Черкассы горсовет убийство депутат уголовное дело ГБР расследование суд

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