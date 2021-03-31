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31 марта 2021, 13:58 9

В Черкассах учащихся 5-11 классов перевели на дистанционное обучение

31 марта 2021, 13:58 9
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Младшие классы могут продолжить обучение в школах
Младшие классы могут продолжить обучение в школах
Фото из открытых источников
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Местная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в Черкассах приняла решение перевести учеников 5-11 классов на дистанционное обучение. Младшие классы могут продолжить обучение в школах.

Об этом заявил в видеообращении мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, пишет RegioNews.

"С 1 по 10 апреля учащиеся 5-11 классов Черкасс переходят на дистанционное обучение. Однако, воспитанники детских садов и ученики 1-4 классов продолжат посещать образовательные учреждения", - сообщил он.

Также в пресс-службе Черкасского городского совета сообщили, что по состоянию на 30 марта коронавирусом болеет 10 учащихся и 14 сотрудников школы. Еще 142 школьника и 5 учителей находятся на самоизоляции.

Ранее сообщалось, что в Черкассах не будут закрывать парки и торговые центры. Мэр города заявил, что местная власть не может себе позволить снова недополучить в бюджет 200 или 100 млн гривен.

Від завтра по 10 квітня учні 5 – 11 класів у школах Черкас переходять на дистанційне навчання. Натомість вихованці дитячих садочків та учні 1 – 4 класів продовжать відвідувати освітні заклади.

Posted by Анатолій Бондаренко on Wednesday, March 31, 2021

Напомним, ранее в ОГА рассказали, почему в Черкасской области отменили "красную” зону.

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Украина карантин Черкассы мэр Анатолий Бондаренко

 
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