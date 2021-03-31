Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"

Анатолий Бондаренко - фигура в региональной политике одиозная. За его противостоянием с президентом Украины Владимиром Зеленским, который во время общения с журналистами назвал Бондаренко «бандитом», следила вся Украина. Обидевшись, мэр Черкасс подал на президента страны в суд, который он проиграл. Но выиграл в другом – благодаря этому скандалу Бондаренко сильно поднял свои рейтинги перед стартом местных выборов-2020. В результате он снова сел в кресло черкасского градоначальника и уже после этого публично извинился перед гарантом

Анатолий Бондаренко - фигура в региональной политике одиозная. За его противостоянием с президентом Украины Владимиром Зеленским, который во время общения с журналистами назвал Бондаренко «бандитом», следила вся Украина. Обидевшись, мэр Черкасс подал на президента страны в суд, который он проиграл. Но выиграл в другом – благодаря этому скандалу Бондаренко сильно поднял свои рейтинги перед стартом местных выборов-2020. В результате он снова сел в кресло черкасского градоначальника и уже после этого публично извинился перед гарантом

RegioNews решил лично узнать у мэра Черкасс, что же на самом деле стояло за его покаянием. В эксклюзивном интервью Анатолий Бондаренко рассказал про свои нынешние отношения с главой государства, о руководителях Черкасской ОГА, которых президент назначает чуть ли не каждые полгода, о смене партии, борьбе с пандемией и собственных политических амбициях.

Вы стали главой Черкасс во второй раз. Что прежде всего сделали, когда узнали о победе?

Когда получили данные с участков и поняли, что уверенно опережаем своего оппонента, кандидата от партии "Голос” Виктора Евпака на 10%, признаюсь честно, выпили по 50 граммов виски. Как по мне, результат слабоват. Но если принять во внимание, что мы, по сути, боролись против двух президентов – нынешнего Владимира Зеленского и предыдущего Петра Порошенко – то, в первую очередь, мы победили их, а не кандидатов, которых они выставили против нас.

Тем не менее, черкащанам понадобилось два тура, чтобы избрать городского голову. Что вам помешало победить в первом туре? Возможно, баллотировались не от той партии?

Главная причина – в борьбе за кресло мэра Черкасс на этих местных выборах принимало участие большое количество партий и кандидатов. Например, в Черкасский областной совета шло 14 партий, а в городской - аж 20. И было большое количество партий, которые на себя оттягивали по одному проценту голосов избирателей.

Понятно, что мы рассчитывали на другой результат, и он был бы другим, если бы городской голова шел самовыдвиженцем. И, к сожалению, политическая конъюнктура говорит о том, что городской голова должен идти на выборы от определенной партии, любой, прежде всего, чтобы иметь поддержку депутатского корпуса.

Почему сложили с себя обязанности главы областной ячейки партии "Батьківщина"?

Вопрос моего выхода из ВО "Батьківщина" назревал уже несколько лет. В партии появились молодые кадры, которые возглавили эту политическую силу. Сейчас это секретарь Черкасского городского совета Юрий Тренкин. Я десять лет возглавлял областную организацию "Батьківщини", мне захотелось сформировать свою политическую команду, потому что предыдущая мне досталась в наследство. Команду партии "За майбутнє" в Черкассах я сформировал лично от первого до последнего члена.

"Пропозиція" и "За майбутнє". Почему выбрали последнюю, ведь "Пропозиція" презентовала себя как партия мэров, а "За майбутнє" связывают с Игорем Коломойским? Вы с ним знакомы?

С Коломойским никогда не встречался и не знаком. Игоря Палицу знаю давно, следил за деятельностью Александра Шевченко (имеется в виду соучредитель горнолыжного курорта "Буковель", который баллотировался на довыборах в Верховную Раду по округу №87 в Ивано-Франковской области, - прим. ред.). Эти люди мне близки по духу.

Относительно "Пропозиції", я действительно приезжал на первый съезд партии, но на него были приглашены все мэры. Одни испугались и не приехали, я приехал и даже выступил. Пожалуй, именно из-за этого в "Пропозиції" и подумали, что я вступил в ряды их партии. Признаюсь, что переговоры об этом мы вели с Борисом Филатовым, который приезжал в Черкассы. И я не давал своего согласия на вступление в ряды этой политсилы.

Вы сказали, что большинство мэров испугались. Чего именно?

Это вопрос к ним. Но, как видим, партии "Пропозиція", которая позиционирует себя как партия мэров, так и не удалось сплотить вокруг себя большинство руководителей украинских городов. Мэры просто побоялись потерять свои позиции в других партиях, в которые они уже входят. Например, Андрей Садовый - в "Самопомочі", Виталий Кличко - в "Ударе", мэры Тернополя и Ивано-Франковска - в "Свободе".

Какие у вас сложились отношения уже с бывшими однопартийцами из "Батьківщини"?

Кабинет городского головы Черкасс находится на втором этаже, а на третьем находится кабинет секретаря городского совета, которым является член партии "Батьківщина" Юрий Тренкин. Именно я рекомендовал депутатам его на эту должность.

А почему именно его?

Решили дать дорогу молодым. Посмотрим, как справится.

А почему в горсовете сформировалась коалиция из партий "За майбутнє", "Батьківщини", "ЄС" и ВО "Черкащани"?

Раскрою вам секрет - в этой коалиции есть все партии, кроме ОПЗЖ. Оппозиции как таковой нет вообще. Более того, депутаты от ОПЗЖ поддерживают нас в тех вопросах, которые касаются жизнедеятельности нашего города. А вот в отношении политических вопросов у нас есть разногласия.

Наверное, без оппозиции трудно? Кто критикует?

Критикуют все, даже свои.

Давайте поговорим о вашей критике Зеленского по введению первого карантина. Почему все же вы приняли решение публично извиниться перед президентом? Вы не жалеете, что пошли на конфликт с ним?

Я не изменил свое мнение. Извинился, потому что считаю, что эта черта характера присуща только сильным людям. Хочу увидеть, какими будут дальнейшие действия президента. Ибо то, что происходило здесь, на месте, особенно что касается тех решений, которые принимала Черкасская областная администрация, то они, к сожалению, не были государственными. Начиная от распределения средств дорожного фонда и заканчивая региональными проектами. Почему президент имеет такую низкую поддержку на Черкащине? Ответ прост: потому что он не слышит и не хочет слышать людей, которые пользуются авторитетом в этом регионе.

Главы областных государственных администраций назначались неизвестно по какой формуле и имели неизвестно какие трудовые достижения. Чем руководствовался глава государства, назначая их, тоже неизвестно. Думаю, что двух последних, бывших СБУшников, назначал лишь с одной целью – приструнить мэра Черкасс. Чем они там занимались - не знаю, наверное, их работу оценит сам Владимир Зеленский. Почему он их уволил, доподлинно известно только ему. Каких-то особых достижений в строительстве дорог, в развитии промышленности в регионе я не увидел.

Но все же вы уменьшили градус критики в отношении Владимира Зеленского. Признайтесь, вы на крючке у Банковой?

Нет. Более того, думаю, что учитывая новые карантинные ограничения, градус критики в сторону Банковой может усилиться. Мы имеем горький опыт сотрудничества с государством, когда в прошлом году недополучили 200 миллионов гривен в городской бюджет. Когда потратили свои 104 миллиона гривен на приобретение аппаратов ИВЛ и кислородных концентраторов, на открытие временного стационара для больных COVID-19 на базе нашего родильного дома. Кстати, когда планировали делать этот стационар, а это как раз было во время мэрских выборов, то нас критиковали пропрезидентские силы, устраивали возле роддома митинги. А сейчас благодаря тому, что у нас есть дополнительные койко-места, Черкассы в третью волну коронавируса чувствуют себя более уверенно. И что характерно, теперь все молчат, никто не критикует.

Вы перед Зеленским извинились. А он перед вами? Возможно, не сам Владимир Александрович, а кто-то из Офиса президента?

Та сторона написала письмо за подписью уполномоченного лица, имеющего поручение от Офиса президента, – адвоката. Она написала, что во время выступления Зеленский имел в виду не лично мэра Бондаренко, а чиновников, которые плохо выполняют свои должностные и служебные обязанности. Вот такой ответ: "И я - не я, и хата не моя". Мне очень жаль нашего президента. Потому что, по моему мнению, те люди, которые преподнесли ему эту информацию, должны были бы быть более компетентными и лучше разбираться в региональной политике.

Сейчас в Верховной Раде рассматривают проект закона "О местном референдуме". В нем говорится о том, что можно будет выразить недоверие мэру, если 10% граждан выразят такое пожелание. Не считаете ли вы, что Банковая подстраховывается и благодаря этому закону может держать мэров на коротком поводке?

Есть такие опасения. В любой громаде можно легко найти 10% недовольных, которые будут против того или иного мэра. 10% – не так уж и много. Но я думаю, что тем, кто сейчас сидит на Банковой, нужно думать не о том, как приструнить мэров, а начать с ними нормальный диалог.

Недавно состоялось селекторное совещание, которое проводил господин Ермак. Главный вопрос – повесить на местные бюджеты доплату выплат предпринимателям. То есть, 8 тыс. грн платит правительство, а доплату к средней месячной зарплате – 2,5 тыс. грн - платит местная власть. На замечание, что бюджеты уже приняты и в них эти расходы не заложены, ответ был следующий: "Так и бюджет страны принят, но мы будем созывать внеочередное заседание ВР и рассматривать этот вопрос". С одной стороны, инициатива вроде бы неплохая, и деньги вроде не очень большие. Но кроме того, что мэров вновь хотят поставить в неловкое положение, она ничего за собой не несет.

После этого селекторного совещания состоялось совещание мэров. Скажу честно, мои коллеги не сдерживали себя в оценках этой инициативы, и в итоге все отказались. Мы подсчитали: если это 500 предпринимателей по две тысячи гривен, то вместе 1 млн грн – для областного центра это не такие уж и большие деньги. Но если мы партнеры с государством, то партнерские отношения должны действовать во всем, и в распределении средств прежде всего. Например, с 750 миллионов гривен, которые наша область получила из государственного бюджета на дороги, только 20 миллионов отдали Черкассам. Неизвестно по какой формуле эти средства распределяли, ведь треть населения области живет именно в областном центре.

С 5,4 миллиарда гривен, которые в предыдущем году были потрачены на дороги государственного значения, на дороги, которые пролегают Черкассами, не было потрачено ни копейки. Нам сказали: "А вам зачем, у вас же и так дороги нормальные". А то, что мы не строили детсады, не делали парки, скверы, а пять лет строили дороги, в расчет не приняли. Город Смела получил 200 млн грн за последние три года на дороги. Город Черкассы - 20 млн. Где справедливость?

Если президент Зеленский хочет построить нормальный диалог с мэрами, то в первую очередь он должен смотреть, кого назначать на места, чтобы эти люди отвечали определенным критериям. А еще лучше – забрать у них ручку, чтобы они не могли подписывать документы о распределении государственных средств. Потому что эти средства должны распределяться автоматически в центре, чтобы ни один чиновник, который назначается в том числе и президентом, не имел к этому никакого отношения.

Я до сих пор не понимаю, как делили средства государственного фонда по строительству дорог. Внимательно изучив перечень дорог в Черкасской области, на которые выделили деньги, увидел, что 8 миллионов отдали на одну дорогу между селами Хижинцы и Журжинцы, которой в день ездит где-то около восьми автомобилей. Вот так распределялись государственные средства. А делили их те, кого назначил президент. Который, наверное, в первый год так и не разобравшись, кого назначать, раздавал должности временным людям, в том числе и на Черкасщине.

За время президентства Зеленского уже четыре раза менялись руководители области. Какие у вас с ними складывались отношения, учитывая то, что, как вы сами только что сказали, одной из задач, которые ставил перед ними президент, было приструнить мэра Бондаренко?

Отвечу украинской поговоркой: "Зносини були гарні, тільки результату немає". Например, к нам обратились из Офиса президента с инициативой отремонтировать стадион в городе Черкассы. Правда, было условие – передать его в управление облгосадминистрации. Нам четко дали понять, что не будут вкладывать деньги ни в один объект, если он не будет на балансе ОГА. Мы согласились. Приехали проектанты из Днепра и насчитали строительных работ на 300 млн грн. В ОП отказались от этой идеи. Решили отремонтировать бассейн, посчитали и тоже отказались. Теперь мы вроде договорились, что, возможно, будем строить детский сад. Но повторюсь: "Возможно". Вот такие у нас отношения. Хорошие, но результата нет.

Что можете сказать про нового главу Черкасской ОГА Александра Скичко? Вы уже встречались? Какое впечатление он на вас произвел?

Скичко - первый из назначенных президентом глав области, который родился в Черкассах, и это чрезвычайно позитивно. Он очень хочет здесь что-то изменить, но посмотрим, дадут ли ему это сделать.

Ну и, конечно, никто не отменял коронавирус. Пока регион находится в "оранжевой" зоне. Насколько Черкассы готовы к патовой ситуации, которая уже сложилась в нескольких регионах Украины?

Мы готовы немного лучше, чем другие, ведь потратили больше средств на специальное оборудование. Конечно, рост заболеваемости у нас есть, но, слава Богу не такой стремительный, как в других областях Украины. Во временном стационаре, который рассчитан на 150 койко-мест, сейчас находится 53 человек. В общем заполняемость всех заведений, рассчитанных на больных COVID-19, – 57%. Ситуация контролируемая. Конечно, будем принимать ограничения, но будем руководствоваться, прежде всего, здравым смыслом.

Не будем запрещать людям посещать парки и торговые центры. Скажу откровенно, закрытия маленьких лавочек, где посетителей бывает до 10 человек на день, на ситуацию никак не повлияет. Есть большие супермаркеты, где скопление людей гораздо больше. Мы не можем позволить себе снова недополучить в бюджет 200 или 100 млн грн. Если бы сейчас Кабмин сказал органам местного самоуправления: "Мы компенсируем 40% потерь, затяните пояса", мы бы это сделали, а так нас оставили один на один с нашими проблемами. Во второй локдаун я и все мои сотрудники ушли более чем на 10 дней в отпуска за свой счет, тем самым сэкономив бюджетные средства. Почему бы президенту, премьер-министру и всем остальным не сделать тоже самое?

Вакцинация. Только ленивый не критиковал правительство по этому поводу. Ваше отношение. И не отказываются ли черкасские медики вакцинироваться, как, например, харьковские? Сами планируете вакцинироваться?

По вакцинации мне многое непонятно. Зачем надо устраивать шоу на всю страну и публично вакцинироваться? За мной тоже ходили четыре дня: "Давайте вы в прямом эфире публично вакцинуєтеся". Я им говорю: "Недавно болел, у меня высокие титры антител, приходите месяца через два". Если говорить о вакцинации населения, то сейчас у нас провакциновано 615 человек. В основном, это - медицинские работники. Я вообще считаю, что надо разрешить вакцинироваться всем желающими. Правда, вакцины нет....

Ситуация с тарифами, которые сейчас для многих украинцев просто нереально высокие. По вашему мнению, что нужно сделать, чтобы успокоить людей?

Надо просто снизить цену на газ - и все станет на свои места. Мое личное мнение, что правительство не имеет влияния на "Нафтогаз Украины". Мы несколько раз встречались в Кабмине и обсуждали меморандумы относительно оплаты за газ и штрафных санкций. Но дальше дело не шло. Должна быть рентабельна государственная цена для теплоснабжающих предприятий.

Ваше отношение к децентрализации? Ведь именно благодаря этому процессу средства как раз и должны оставаться на местах...

Я положительно отношусь к процессу децентрализации. Вот только его нужно завершить. Принять закон один раз в пять лет и не менять правила игры с принятием закона Украины "О государственном бюджете". Ибо каждый закон Украины "О государственном бюджете" противоречит законодательным актам и закона Украины "О местном самоуправлении". Мы здесь на местах ничего не можем планировать, потому что этот закон каждый раз вносит изменения в отношении государственных налогов. Нужно четко научиться планировать на пять-десять лет вперед.

Вместе с децентрализацией и средствами нам передали и полномочия, и нагрузки – начиная от компенсации стоимости проезда в общественном транспорте и заканчивая заведениями профессионально-технического образования. И после нашего "диалога" с президентом Черкасский городской совет проверяла Государственная аудиторская служба, которая оштрафовала нас на 13,5 млн грн за то, что мы в городской больнице, которая, по сути, выполняет функции областной, лечили больных жителей Черкасской области. Аргументируя это тем, что мы не имели права этого делать. Нам этих больных привозила скорая помощь, которая является государственной структурой, а другая государственная структура вписала нам за это штраф. Вот так у нас все работает в государстве. Президент не знает, что делается в регионах, а регионы думают, что они самостоятельные.

Вы часто говорите, что вам, как мэру, не хватает управленческих полномочий. Каких именно?

Хочу больше полномочий, особенно в отношении силовых структур. И тогда я готов полностью отвечать за город и порядок в нем.

Вам делали предложение возглавить Черкасскую область?

Я работаю в Черкасской области с 2002 года, когда был головой районного центра. За это время разные президенты несколько раз предлагали мне возглавить область.

А теперешний?

Нет.

А если бы предложил, согласились бы?

Нет. Меня выбрали люди, и я должен отработать свой срок. Люди на меня рассчитывают. У меня много планов по благоустройству города. Я хочу завершить начатое здесь, а потом можно попробовать свои силы и на более серьезном направлении.

Значит у вас есть общенациональные амбиции. Планируете баллотироваться в парламент?

В парламент идти не планирую, меня там ничего не интересует. Роль парламента в нашей стране сейчас вообще нивелировалась. В правительстве, возможно, поработал бы.

А в каком конкретно направлении?

В сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Некоторые политические эксперты считают, что следующим президентом Украины может стать мэр какого-то города. Например, Виталий Кличко или Борис Филатов. В целом звучит много фамилий, в том числе и ваша. Как вы к этому относитесь?

Я нормально к этому отношусь. Когда придет время президентских выборов, тогда и буду определяться.

Как в дальнейшем видите сотрудничество с центральной властью? Вы же еще пять лет будете городским головой Черкасс.

Я не буду молчать и не боюсь аудиторских проверок. Вы же понимаете, если бы в СБУ или ГБР на меня что-то нашли после моего "диалога" с президентом, то уже все было бы вывернуто и показано.

Откровенно скажу, что президенту не надо бороться с такими мэрами, как Бондаренко. Потому что именно такие мэры первыми станут на защиту страны, если будет внутренняя или внешняя угроза – и это произойдет независимо от наших личных отношений. А те, что стоят возле блюда, лижут его и при этом делят государственные ресурсы, не станут на защиту страны - они просто убегут.

Региональная политика Офисом президента проводится немножко неправильно. Мэры - это голос общества, и если мы что-то требуем, то не для себя лично, а для него. Мы хотим четких правил игры, справедливого распределения средств, просто не мешайте. Страна все равно начнет развиваться. И развиваться она будет из регионов.