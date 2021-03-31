Поработал бы в сфере ЖКХ: мэр Черкасс рассказал о своих министерских амбициях

По мнению Бондаренко, роль парламента в нашей стране пока нивелировалась и становиться нардепом нет смысла

По мнению Бондаренко, роль парламента в нашей стране пока нивелировалась и становиться нардепом нет смысла

Фото: RegioNews

Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко рассказал, что планирует отработать полностью свой срок на посту мэра города. После этого он будет рассматривать возможность работы в правительстве.

Об этом Анатолий Бондаренко рассказал в эксклюзивном интервью RegioNews.

Отвечая на вопрос журналиста относительно возможного руководства Черкасской ОГА, Бондаренко отрицал такую возможность, однако заявил о своих амбициях "на более серьезном направлении".

Меня избрали люди, и я должен отработать свой срок. Люди на меня рассчитывают. У меня много планов по благоустройству города. Я хочу завершить начатое здесь, а потом можно попробовать свои силы и на более серьезном направлении", - отметил он.

Так, мэр Черкасс не видит себя в будущем народным депутатом, но готов поработать в правительстве в сфере ЖКХ.

В парламент идти не планирую, меня там ничего не интересует. Роль парламента в нашей стране пока вообще нивелировалось. В правительстве, возможно, поработал бы. В сфере жилищно-коммунального хозяйства", - добавил Бондаренко.

Ранее сообщалось, что городской глава Черкасс Анатолий Бондаренко рассказал почему, извинился перед президентом за инцидент, после которого он подал на Зеленского в суд. Речь идет о противостоянии с президентом Украины, который во время общения с журналистами, назвал Бондаренко "бандитом".

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