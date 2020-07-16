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16 июля 2020, 21:31 11

Стало известно имя депутата - заказчика убийства заместителя мэра Черкасс

16 июля 2020, 21:31 11
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По словам директора департамента образования Сергея Воронова, речь идет о депутате горсовета Максиме Шадловском
По словам директора департамента образования Сергея Воронова, речь идет о депутате горсовета Максиме Шадловском
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Сейчас на рабочем месте указанного депутата работают силовики

Об этом сам Сергей Воронов сообщил в своей заметке на Facebook, передает Regionews.

В настоящее время в департаменте образования и гуманитарной политики происходит осмотр рабочего места работника и депутата Черкасского городского совета – Шадловського Максима Владимировича", – написал Воронов в Facebook.

в настоящее время в департаменте образования и гуманитарной политики следователями ГБР происходит осмотр рабочего места главного...

Опубликовано Сергеем Вороновым Четверг, 16 июля 2020 г.

Напомним, что сегодня утром на рабочем месте не обнаружили заместителя городского головы Черкасс Юрия Ботнаря, о чем сообщил мэр Анатолий Бондаренко. По информации его жены и отца, вчера, около 19.30, в районе городского совета, чиновник отошел от своего авто на какую-то встречу и больше о нем ничего не было известно.

Позже появилась информация, что полиция открыла уголовное дело по факту исчезновения заместителя мэра Черкасс.

Несколько часов назад ГБР сообщило о том, что предупредила убийство заместителя городского головы Черкасс, заказчиком которого является один из депутатов черкасского городского совета.

Черкассы мэр заместитель Бондаренко Анатолий ГБР депутат горсовет уголовное дело убийство
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