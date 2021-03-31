Кошулинский заявляет о массовых нарушения на округе №87 и требует перевыборов
Кандидат в народные депутаты в одномандатном избирательном округе №87 от ВО "Свобода" Руслан Кошулинский заявляет о зафиксированных массовых нарушениях во время промежуточных выборов и требует признать их результаты недействительными с объявлением перевыборов.
Об этом говорится в заявлении, размещенном на Facebook-странице Руслана Кошулинского, передает RegioNews.
Кандидат в народные депутаты в одномандатном избирательном округе №87 (г. Надворная Ивано-Франковской области), представитель Всеукраинского объединения "Свобода" Руслан Кошулинский заявляет о зафиксированных массовых нарушениях во время промежуточных выборов и требует признать их результаты недействительными с объявлением перевыборов.
Оппоненты позволяли себе грязные технологии. Достаточно лишь взглянуть на то, что происходило в день тишины, в сам день выборов и сейчас, во время подсчета. Очевидные факты подкупа голосов, многочисленные нарушения на участках и то, что сейчас происходит в ОИК, - это яркий пример грубой, незаконной борьбы за власть. Несмотря на многочисленные нарушения и на ситуацию, которая сейчас происходит, требуем признать результаты выборов недействительными и объявить перевыборы, - говорится в заявлении.
Как сообщалось, сегодня на Прикарпатье исчез председатель комиссии, "слуги" отправились в регион следить за ситуацией. Комиссия посчитала только 67% голосов избирателей.
Вчера ЦИК заменила голову ОИК №87 и трех членов комиссии. Указанные члены комиссии не явились на заседание.
Ранее по выборам на Ивано-Франковщине стало известно, что бюллетени из 14 участков пересчитают. Часть пакетов с избирательной документацией имела ненадлежащее маркировки.
30 марта на Прикарпатье "минировали" окружной избирком: там считают голоса на довыборах в Раду. Инцидент произошел ночью.