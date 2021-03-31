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31 марта 2021, 11:44 32

Кошулинский заявляет о массовых нарушения на округе №87 и требует перевыборов

31 марта 2021, 11:44 32
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Кандидат говорит о подкупе избирателей, нарушениях на участках и сейчас в ОИК
Кандидат говорит о подкупе избирателей, нарушениях на участках и сейчас в ОИК
Фото из открытых источников
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Кандидат в народные депутаты в одномандатном избирательном округе №87 от ВО "Свобода" Руслан Кошулинский заявляет о зафиксированных массовых нарушениях во время промежуточных выборов и требует признать их результаты недействительными с объявлением перевыборов.

Об этом говорится в заявлении, размещенном на Facebook-странице Руслана Кошулинского, передает RegioNews.

Кандидат в народные депутаты в одномандатном избирательном округе №87 (г. Надворная Ивано-Франковской области), представитель Всеукраинского объединения "Свобода" Руслан Кошулинский заявляет о зафиксированных массовых нарушениях во время промежуточных выборов и требует признать их результаты недействительными с объявлением перевыборов.

Оппоненты позволяли себе грязные технологии. Достаточно лишь взглянуть на то, что происходило в день тишины, в сам день выборов и сейчас, во время подсчета. Очевидные факты подкупа голосов, многочисленные нарушения на участках и то, что сейчас происходит в ОИК, - это яркий пример грубой, незаконной борьбы за власть. Несмотря на многочисленные нарушения и на ситуацию, которая сейчас происходит, требуем признать результаты выборов недействительными и объявить перевыборы, - говорится в заявлении.

Как сообщалось, сегодня на Прикарпатье исчез председатель комиссии, "слуги" отправились в регион следить за ситуацией. Комиссия посчитала только 67% голосов избирателей.

Вчера ЦИК заменила голову ОИК №87 и трех членов комиссии. Указанные члены комиссии не явились на заседание.

Ранее по выборам на Ивано-Франковщине стало известно, что бюллетени из 14 участков пересчитают. Часть пакетов с избирательной документацией имела ненадлежащее маркировки.

30 марта на Прикарпатье "минировали" окружной избирком: там считают голоса на довыборах в Раду. Инцидент произошел ночью.

выборы нарушения ВО Свобода перевыборы округ№87 Руслан Кошулинский

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