Кошулинский заявляет о массовых нарушения на округе №87 и требует перевыборов

Кандидат говорит о подкупе избирателей, нарушениях на участках и сейчас в ОИК

Кандидат говорит о подкупе избирателей, нарушениях на участках и сейчас в ОИК

Фото из открытых источников

Кандидат в народные депутаты в одномандатном избирательном округе №87 от ВО "Свобода" Руслан Кошулинский заявляет о зафиксированных массовых нарушениях во время промежуточных выборов и требует признать их результаты недействительными с объявлением перевыборов.

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