Выборы в Ивано-Франковской области: бюллетени из 14 участков пересчитают

Часть пакетов с избирательной документацией имела ненадлежащую маркировку

Часть пакетов с избирательной документацией имела ненадлежащую маркировку

Фото: Суспільне

Окружная избирательная комиссия округа №87 отправила на повторный подсчет бюллетени из 14 участковых избирательных комиссии.

Об этом сообщает Гражданская сеть ОПОРА, передает RegioNews.

Причиной такого решения стала фиксация повреждения целостности упаковки бюллетеней. Кроме того, часть пакетов с избирательной документацией имела ненадлежащую маркировку.

По предварительной информации, 81 избирательная комиссия сдала протоколы, 14 отправили на повторный подсчет ... В частности, на некоторых пакетах отсутствовала фамилия члена УИК, а была только подпись, на некоторых отсутствовала надпись "избирательные бюллетени", - говорится в сообщении.

Также ОПОРА напомнила, что ночью поступило сообщение о заминировании ОИК, которое не подтвердилось.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, на Прикарпатье "минировали" окружной избирком: там считают голоса на довыборах в Раду.

Ранее сообщалось, что на довыборах в Верховную Раду, которые проходили в воскресенье, правоохранители зафиксировали 39 сообщений о нарушениях. Также в полиции возбудили два уголовных производства.