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31 березня 2021, 11:44 97

Кошулинський заявляє про масові порушення на окрузі №87 і вимагає перевиборів

31 березня 2021, 11:44 97
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Кандидат каже про підкуп виборців, порушення на дільницях і зараз в ОВК
Кандидат каже про підкуп виборців, порушення на дільницях і зараз в ОВК
Фото з відкритих джерел
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Кандидат у народні депутати в одномандатному виборчому окрузі №87 від ВО "Свобода" Руслан Кошулинський заявляє про зафіксовані масові порушення під час проміжних виборів і вимагає визнати їхні результати недійсними з оголошенням перевиборів.

Про це йдеться в заяві, розміщеній на Facebook-сторінці Руслана Кошулинського, передає RegioNews.

Кандидат у народні депутати в одномандатному виборчому окрузі №87 (м. Надвірна Івано-Франківської області), представник Всеукраїнського об'єднання "Свобода" Руслан Кошулинський заявляє про зафіксовані масові порушення під час проміжних виборів і вимагає визнати їхні результати недійсними з оголошенням перевиборів.

Опоненти дозволяли собі брудні технології. Достатньо лише поглянути на те, що відбувалося в день тиші, в сам день виборів і зараз, під час підрахунку. Очевидні факти підкупу голосів, численні порушення на дільницях і те, що зараз відбувається в ОВК, - це яскравий приклад грубої, незаконної боротьби за владу. Зважаючи на численні порушення і на ситуацію, яка зараз відбувається, вимагаємо визнати результати виборів недійсними й оголосити перевибори, - йдеться в заяві.

Дякую кожному, хто віддав свій голос за мене на виборах, хто прийшов на дільниці і виконав свій громадянський обов'...

Posted by Руслан Кошулинський on Tuesday, March 30, 2021

Як повідомлялося, сьогодні на Прикарпатті зник голова комісії, "слуги" вирушили в регіон слідкувати за ситуацією. Комісія порахувала тільки 67% голосів виборців.

Учора ЦВК замінила голову ОВК №87 та трьох членів комісії. Зазначені члени комісії не з’явилися на засідання.

Раніше щодо виборів на Івано-Франківщині стало відомо, що бюлетені із 14 дільниць перерахують. Частина пакетів з виборчою документацією мала неналежне маркування.

Також 30 березня на Прикарпатті "мінували" окружний виборчком: там рахують голоси на довиборах у Раду. Інцидент стався вночі.

вибори порушення ВО Свобода перевибори округ№87 Руслан Кошулинський

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