Кошулинський заявляє про масові порушення на окрузі №87 і вимагає перевиборів

Кандидат каже про підкуп виборців, порушення на дільницях і зараз в ОВК

Кандидат каже про підкуп виборців, порушення на дільницях і зараз в ОВК

Фото з відкритих джерел

Кандидат у народні депутати в одномандатному виборчому окрузі №87 від ВО "Свобода" Руслан Кошулинський заявляє про зафіксовані масові порушення під час проміжних виборів і вимагає визнати їхні результати недійсними з оголошенням перевиборів.

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