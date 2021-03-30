На Прикарпатье "минировали" окружной избирком: там считают голоса на довыборах в Раду

Инцидент произошел ночью

Инцидент произошел ночью

Фото: из открытых источников

В Ивано-Франковской области в городе Надворный сообщили о минировании окружного избиркома. Инцидент произошел около 2 часов ночи.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт движения "Честно".

После поступления сообщения о якобы минировании членов участковых избирательных комиссий вывели на улицу. При этом члены ОИК еще в течение получаса продолжали принимать протоколы от членов избиркомов, которые находились на тот момент в зале заседания. Всего в здании находились более 200 человек, в том числе один из кандидатов Александр Шевченко.

Около 02:30 ОИК объявила перерыв и временно прекратила свою работу. Через час на заседание ОИК пустили журналистов. Правоохранители взрывоопасных предметов на месте не обнаружили.

Ранее сообщалось, что на довыборах в Верховную Раду, которые проходили в воскресенье, правоохранители зафиксировали 39 сообщений о нарушениях. Также в полиции возбудили два уголовных производства.