На Прикарпатье исчез глава комиссии, "слуги" отправились в регион следить за ситуацией

Комиссия посчитала только 67% голосов избирателей

Комиссия посчитала только 67% голосов избирателей

Фото: из открытых источников

Народные депутаты "Слуги народа" отправились на Ивано-Франковщину выяснить ситуацию с подсчетом голосов в 87 округе. Так, работа по подсчету голосов была остановлена, поскольку глава комиссии исчез, а новый глава не восстанавливает подсчет.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заявление политсилы.

"Слуга Народа" видит в этом возможный срыв или препятствование избирательному процессу определенными политическими оппонентами. Именно поэтому народные депутаты должны защищать право граждан на свободный выбор своих представителей в Верховной Раде Украины, что гарантировано украинцам Конституцией и законами Украины. А также вернуть ситуацию в правовое поле", - говорится в сообщении.

Отмечается, что окружная избирательная комиссия обработала только 67% протоколов с участковых избирательных комиссий.

Также в партии заявляют, что наблюдатели фиксировали многочисленные нарушения на избирательных участках, а также были фальшивые сообщения о "минировании" избирательной комиссии.

Ранее сообщалось, что на довыборах в Верховную Раду, которые проходили в воскресенье, правоохранители зафиксировали 39 сообщений о нарушениях. Также в полиции возбудили два уголовных производства.