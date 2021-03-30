Довыборы в Раду: Вирастюк опережает оппонентов на более 800 голосов

В Центризбиркоме посчитали уже 67% бюллетеней

В Центризбиркоме посчитали уже 67% бюллетеней

Фото: из открытых источников

На довыборах в Верховную Раду на одномандатном округе №87 в Ивано-Франковской области пока что первое место занимает кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк. Далее за ним следует "свободовец" Руслан Кошулинский и Александр Шевченко от партии "За майбутнє".

Как передает RegioNews, об этом свидетельствуют данные, опубликованные ЦИК.

По последним данным, Вирастюка поддержали 31,30% избирателей (10496 голосов). Сразу за ним следует выдвиженец ВО "Свобода" Руслан Кошулинский - его поддержали 28,8% избирателей (9686 голосов).

Третье место занимает Александр Шевченко, у которого 28,73% голосов избирателей.

Явка на выборах в округе составила 35,05%.

Напомним, "Слуги народа" хотят пересчитать голоса на 87 округе: в чем причина. В партии планируют и далее следить за цифрами и бороться за каждый голос.