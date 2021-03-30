ЦИК заменила главу ОИК №87 и трех членов комиссии

Указанные члены комиссии не явились на заседание

Указанные члены комиссии не явились на заседание

Фото: Нацполиции Ивано-Франковской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ОПОРУ.

По информации ОИК, произошла замена председателя избирательной комиссии Руслана Кашникова на Алексея Остроухова (субъект представления – партия "Голос", фракция которой зарегистрирована в ВР), а также Василия Белоуса на Александра Егорова (ВО "Свобода"), Дениса Жилюка на Евгения Павлусенка ("Голос") и Ивана Федива на Сергея Калугина ("Слуга народа"), - говорится в сообщении.

Указанные члены комиссии не явились на продолжение заседания окружной избирательной комиссии 30 марта в 12 часов. Кроме них, не пришли еще 5 членов ОИК.

Как сообщалось относительно выборов на Ивано-Франковщине, бюллетени из 14 участков пересчитают. Часть пакетов с избирательной документацией имела ненадлежащие маркировки.