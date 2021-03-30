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30 марта 2021, 18:30 3

ЦИК заменила главу ОИК №87 и трех членов комиссии

30 марта 2021, 18:30 3
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Указанные члены комиссии не явились на заседание
Указанные члены комиссии не явились на заседание
Фото: Нацполиции Ивано-Франковской области
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Центральная избирательная комиссия на своем заседании 30 марта внесла изменения в состав окружной избирательной комиссии №87.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ОПОРУ.

По информации ОИК, произошла замена председателя избирательной комиссии Руслана Кашникова на Алексея Остроухова (субъект представления – партия "Голос", фракция которой зарегистрирована в ВР), а также Василия Белоуса на Александра Егорова (ВО "Свобода"), Дениса Жилюка на Евгения Павлусенка ("Голос") и Ивана Федива на Сергея Калугина ("Слуга народа"), - говорится в сообщении.

Указанные члены комиссии не явились на продолжение заседания окружной избирательной комиссии 30 марта в 12 часов. Кроме них, не пришли еще 5 членов ОИК.

Как сообщалось относительно выборов на Ивано-Франковщине, бюллетени из 14 участков пересчитают. Часть пакетов с избирательной документацией имела ненадлежащие маркировки.

выборы Ивано-Франковская область ОИК ЦИК комиссия

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