На Буковине уже четвертая волна COVID-19, - ОГА

Эта вспышка – наиболее опасная

Эта вспышка – наиболее опасная

Фото из открытых источников

Об этом чиновница ОГА Наталья Гусак сказала во время онлайн эфира на странице в Facebook, передает RegioNews.

Заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак во время онлайн-трансляции 27 марта сообщила, что специалисты фиксируют на Буковине уже четвертую волну коронавируса. Эта вспышка, по ее мнению, является наиболее опасной.

Многие говорят про третью волну, но по показателям в области мы видим, что это уже четвертая волна. Она является наиболее серьезной. Вирус серьезно мутирует. Этот британский штамм настолько агрессивный, что люди попадают в больницу в очень сложном состоянии. Очень мало - в среднем. Все, кто попадает в госпитальные базы, нуждаются сразу в кислородной поддержке. Обществу необходимо обратить внимание на возможность иммунизации, - сообщила Наталья Гусак.

Как сообщалось о новом эпидемическои зонировании, в Украине "красные” Киев и 10 областей. Количество регионов, где превышен уровень госпитализации пациентов, также возросло.