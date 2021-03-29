10:39  29 марта
Вопрос выборов мэра Харькова включили в повестку дня Рады
10:01  29 марта
В Киеве жестоко убили общественного активиста
08:11  29 марта
Обострение на Донбассе: боевики 10 раз нарушили режим "тишины"
UA | RU
UA | RU
29 марта 2021, 15:24 11

На Буковине уже четвертая волна COVID-19, - ОГА

29 марта 2021, 15:24 11
Читайте також українською мовою
Эта вспышка – наиболее опасная
Эта вспышка – наиболее опасная
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Заместительница главы Черновицкой облгосадминистрации сообщила, что на Буковине наблюдают уже четвертую волну коронавируса.

Об этом чиновница ОГА Наталья Гусак сказала во время онлайн эфира на странице в Facebook, передает RegioNews.

Заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак во время онлайн-трансляции 27 марта сообщила, что специалисты фиксируют на Буковине уже четвертую волну коронавируса. Эта вспышка, по ее мнению, является наиболее опасной.

Многие говорят про третью волну, но по показателям в области мы видим, что это уже четвертая волна. Она является наиболее серьезной. Вирус серьезно мутирует. Этот британский штамм настолько агрессивный, что люди попадают в больницу в очень сложном состоянии. Очень мало - в среднем. Все, кто попадает в госпитальные базы, нуждаются сразу в кислородной поддержке. Обществу необходимо обратить внимание на возможность иммунизации, - сообщила Наталья Гусак.

Как сообщалось о новом эпидемическои зонировании, в Украине "красные” Киев и 10 областей. Количество регионов, где превышен уровень госпитализации пациентов, также возросло.

коронавирус госпитализация COVID-19 ОГА пандемия Черновицкая область

В Нацполиции рассказали, сколько заведений в "красных" зонах нарушили карантин
29 марта 2021, 14:59
Во Львове могут остановить общественный транспорт из-за вспышки коронавируса
29 марта 2021, 11:55
В Херсонской областной больнице проводят расследование из-за вспышки COVID-19
29 марта 2021, 11:12
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Испытания Баранова: как мэр Бердянска попал в политический ад
Закарпатье, встречай! Что нужно искать в назначении Тищенко – объективную закономерность или банальные интересы
Все публикации »
Игорь Попов
Владимир Фесенко
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram