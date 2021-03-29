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29 марта 2021, 14:59 6

В Нацполиции рассказали, сколько заведений в "красных" зонах нарушили карантин

29 марта 2021, 14:59 6
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Национальная полиция Украины проверила 71 тысячу субъектов хозяйствования относительно соблюдения правил карантина в 11 регионах
Национальная полиция Украины проверила 71 тысячу субъектов хозяйствования относительно соблюдения правил карантина в 11 регионах
Фото из открытых источников
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В Министерстве внутренних дел сообщили, что Национальная полиция остановила работу 90 заведений за нарушение правил карантина. Речь идет о заведениях в "красных зонах".

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

МВД сообщило соответствующую информацию на селекторном совещании по предотвращению распространения коронавирусной болезни под председательством президента Владимира Зеленского.

"Национальная полиция Украины проверила 71 тысячу субъектов хозяйствования относительно соблюдения правил карантина в 11 регионах, отнесенных к "красной" зоны. Была остановлена работа 90 заведений", - сказано в сообщении.

Напомним, в Полтавской области планируют ужесточить карантин из-за COVID-19.

коронавирус Украина Офис президента полиция Нацполиция

 
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