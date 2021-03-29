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29 марта 2021, 15:50 25

В Киеве из-за вспышки коронавируса могут закрыть школы, садики и остановить транспорт

29 марта 2021, 15:50 25
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Заполняемость койко-мест в больницах для пациентов с COVID-19 сегодня достаточно серьезная
Заполняемость койко-мест в больницах для пациентов с COVID-19 сегодня достаточно серьезная
Фото из открытых источников
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На время локдауна в Киеве из-за критической ситуации с коронавирусом могут максимально усилить карантинные меры. Вплоть до полной остановки транспорта и закрытия детских садов.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, пишет RegioNews.

"Ситуация пока, к сожалению, совсем не улучшилась. Видим, мягко говоря, не совсем серьезное отношение к карантинным ограничениям со стороны горожан", - отметил он.

По его словам, за последние две недели добавили более 1 000 койко-мест в больницах для пациентов с COVID, но их заполненность на сегодня достаточно серьезная.

"Ситуация критическая, у нас сегодня дети 1-4 классов пошли в школу… Но если ситуация не изменится, нам придется закрывать и 1-4 классы, и детские сады и принимать решение, чтобы ограничить работу транспорта в целом", - добавил Поворозник.

Напомним, в Киеве люди бесятся из-за транспортного коллапса, а Кличко грозится остановить перевозки.

коронавирус Украина Киев карантин школа

 
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