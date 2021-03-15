Дело "ПриватБанка": НАБУ и САП вручили подозрения еще трем лицам

К уголовной ответственности в обоих эпизодах этого дела привлекли уже пять человек

К уголовной ответственности в обоих эпизодах этого дела привлекли уже пять человек

Фото: из открытых источников

15 марта Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили о подозрении в растрате 8,2 млрд грн трем бывшим топ-чиновникам "Приватбанка".

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает RegioNews.

Как рассказали в ведомстве, речь идет о бывших председателе правления "ПриватБанка", его заместителе и руководителе департамента межбанковских операций.

Подозрения согласовала генеральный прокурор Ирина Венедиктова, у себя в Facebook она сообщила, что следствие имеет все необходимые доказательства относительно этих лиц.

По данным НАБУ, в декабре 2016 года перед национализацией "Приватбанка" его тогдашний председатель правления распорядился перечислить 314,9 млн долл. с корреспондентского счета в одном из европейских банков, как погашение задолженности перед двумя компаниями-агротрейдерами.

Для прикрытия фактической растраты средств "ПриватБанка" и придания вида законности этой преступной схеме бывшие высокопоставленные чиновники банка подделали банковские документы и провели фиктивное кредитование связанного с банком юридического лица. Таким образом это лицо сделали должником именно на ту сумму, которую вывели через погашение аккредитивов другим компаниям", - говорится в сообщении.

В НАБУ добавили, что этот эпизод является вторым во всей преступной деятельности топ-менеджмента "Приватбанка". Первый касался схемы по выводу почти 140 млн грн через подконтрольную бывшим бенефициарам финучреждения страховую компанию.

Всего на сегодня к уголовной ответственности в обоих эпизодах привлечены пять человек: бывший председатель правления банка, два его заместителя и два руководителя департаментов.

На имущество подозреваемых наложен временный арест для возмещения нанесенного ущерба, досудебное расследование продолжается.

Напомним, 22 февраля в Борисполе посадили самолет, чтобы задержать топ-фигуранта дела "Приватбанка". Сообщается, что Владимир Яценко хотел сбежать на частном самолете в направлении Вены. Благодаря усилиям руководителя группы детективов и Директора НАБУ, которые обратились в Госавиаслужбу, самолет совершил посадку в аэропорту "Борисполь", после чего правоохранители начали следственные действия - экс-чиновника задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Также генпрокурор Венедиктова сообщила, что нескольким бывшим топ-менеджерам "Приватбанка” подписано подозрения. Подозрение экс-заместителю председателя банка согласовали после проведения экспертного исследования причиненных убытков.