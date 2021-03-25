13:25  25 марта
Минздрав обновил распределение карантинных зон, Киев и 10 областей - "красные"
13:06  25 марта
Протест на Банковой: суд перенес избрание мер пресечения двум подозреваемым
08:11  25 марта
На Донбассе зафиксировали семь нарушений режима "тишины": били из гранатометов и пулеметов
UA | RU
UA | RU
25 марта 2021, 14:51 17

Януковичу оставили заочный арест по делу об узурпации власти

25 марта 2021, 14:51 17
Читайте також українською мовою
Защита апеллировала к процессуальным нарушениям
Защита апеллировала к процессуальным нарушениям
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Киевский апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции о применении заочного ареста к экс-президенту Украины Виктору Януковичу в деле об узурпации власти.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Киевский апелляционный суд подтвердил законность решения о заочном аресте экс-президента Виктора Януковича по делу о захвате государственной власти.

Соответствующее решение суд вынес в четверг, отказав таким образом в удовлетворении апелляции адвокатов на решение Печерского районного суда Киева от 4 мая 2020 года об избрании меры пресечения Януковичу в виде заочного ареста по делу об изменениях в Конституции с целью захвата власти.

Постановление... которым избрана мера пресечения Януковичу... оставить без изменений, апелляционную жалобу - без удовлетворения, - говорится в решении суда.

Суд огласил резолютивную часть решения, полный текст будет обнародован 30 марта.

Защита в своей жалобе, в частности, апеллировала к процессуальным нарушениям со стороны следствия и отсутствии надлежащих документов о международном розыске Януковича. Сторона обвинения во время судебного заседания заявила об отсутствии каких-либо процессуальных нарушений и пояснила позицию относительно розыска.

Как сообщалось 15 марта, Верховный Суд отложил рассмотрение кассационных жалоб на приговор Януковичу до 12 апреля. Адвокаты обжалуют его осуждение к 13 годам лишения свободы за госизмену и пособничество в ведении войны против Украины.

Виктор Янукович суд апелляция захват власть

Экс-премьеру Азарову сообщили о подозрении в госизмене из-за Харьковских соглашений
24 марта 2021, 18:32
Прокуратура закрыла скандальное дело о блокировке 426 сайтов
24 марта 2021, 12:28
Угроза нацбезопасности: СНБО поручил проанализировать все указы Януковича
19 марта 2021, 20:41
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Ковид-коллапс в Харькове: Что делал бы Кернес и чего не делает Терехов
Одесский ветеран-тихоня. Чего добился Гриневецкий за сто дней у власти
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виталий Бала
Кирилл Сазонов
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua