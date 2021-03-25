Януковичу оставили заочный арест по делу об узурпации власти

Защита апеллировала к процессуальным нарушениям

Защита апеллировала к процессуальным нарушениям

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Киевский апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции о применении заочного ареста к экс-президенту Украины Виктору Януковичу в деле об узурпации власти.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Киевский апелляционный суд подтвердил законность решения о заочном аресте экс-президента Виктора Януковича по делу о захвате государственной власти.

Соответствующее решение суд вынес в четверг, отказав таким образом в удовлетворении апелляции адвокатов на решение Печерского районного суда Киева от 4 мая 2020 года об избрании меры пресечения Януковичу в виде заочного ареста по делу об изменениях в Конституции с целью захвата власти.

Постановление... которым избрана мера пресечения Януковичу... оставить без изменений, апелляционную жалобу - без удовлетворения, - говорится в решении суда.

Суд огласил резолютивную часть решения, полный текст будет обнародован 30 марта.

Защита в своей жалобе, в частности, апеллировала к процессуальным нарушениям со стороны следствия и отсутствии надлежащих документов о международном розыске Януковича. Сторона обвинения во время судебного заседания заявила об отсутствии каких-либо процессуальных нарушений и пояснила позицию относительно розыска.

Как сообщалось 15 марта, Верховный Суд отложил рассмотрение кассационных жалоб на приговор Януковичу до 12 апреля. Адвокаты обжалуют его осуждение к 13 годам лишения свободы за госизмену и пособничество в ведении войны против Украины.