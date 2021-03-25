Пожар в комплексе для переселенцев на Закарпатье: полиция открыла дело

Предварительно причиной пожара называют поджог сухостоя

Предварительно причиной пожара называют поджог сухостоя

Фото: ГСЧС

Работники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту пожара в комплексе для переселенцев из зоны стихийного бедствия в поселке Теребля Закарпатской области.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-секретаря Нацполиции в Закарпатской области Анну Дан, передает RegioNews.

Расследование проводится по части 2 ст. 194 Уголовного Кодекса (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Предварительно причиной возгорания считают поджог сухостоя вблизи социального городка.

По словам пресс-секретаря Нацполиции, в рамках этого производства будут устанавливаться все обстоятельства произошедшего.

Вчера на месте происшествия следователи уже провели осмотр, изъяли доказательства и частично опросили свидетелей. Материальный ущерб, причиненный государственному имуществу, будет оценен позже, над этим сейчас работают эксперты. Также в отчете с места осмотра происшествия говорится, что пожар, вероятно, начался из-за сжигания сухостоя вблизи соцгородка", - рассказала Анна Дан.

Она добавила, что все показания сейчас проверяются следователями и будут озвучены позже. Виновным в возникновении пожара грозит лишение свободы на срок до трех лет или исправительные работы на срок до двух лет.

Напомним, 24 марта на Закарпатье горел жилой комплекс для переселенцев. Ориентировочная площадь возгорания составляет 1200 квадратных метров.

Также сообщалось, что пожар в Теребле на Закарпатье ликвидирован, пострадавших и погибших нет.