Прокуратура закрыла скандальное дело о блокировке 426 сайтов

Арест с веб-ресурсов снят

Арест с веб-ресурсов снят

Фото из открытых источников

В Киеве прокуратура закрыла дело, в рамках которого украинским провайдерам предписывали заблокировать 426 сайтов, и сняла арест с этих веб-ресурсов.

Об этом сообщила пресс-служба Голосеевской окружной прокуратуры Киева в ответ на информационный запрос адвоката Владимира Богатыря, передаёт RegioNews со ссылкой на Страну.

Уточняется, что арест на 426 сайта был наложен следственным судьей Голосеевского суда Киева постановлением от 4 февраля в рамках уголовного производства по результатам рассмотрения ходатайства лица, которое является заявителем в уголовном производстве. Прокурорами обозначенное ходатайство не согласовывалось, в суд они не вызывались.

Уже 25 февраля прокурором-процессуальным руководителем было принято решение о закрытии обозначенного уголовного производства и снятии ареста с 426 сайтов.

Работники прокуратуры к дисциплинарной ответственности не привлекались.

Как сообщалось 25 февраля, у Украине должны были быть заблокированы 426 сайтов. Такое решение суда касается дела о расследовании мошенничества в особо крупных размерах.

В тот же день было сообщено, что полиция обжалует решение о блокировке 426 сайтов в Апелляционном суде. В МВД объяснили, каким образом были заблокированы несколько сотен интернет-ресурсов.

Позже прокуратура инициировала служебное расследование блокировки 426 сайтов. Прокурор даже не был уведомлен о проведении заседания суда по этому вопросу