В Украине будут заблокированы 426 сайтов

Такое решение суда касается дела о расследовании мошенничества в особо крупных размерах

Такое решение суда касается дела о расследовании мошенничества в особо крупных размерах

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

Сегодня комиссия обнародовала соответствующее решение, которое должны выполнить интернет-провайдеры и мобильные операторы.

Среди заблокированных – сайт винницкого издания "20 минут", российского информагентства РБК, российской блог-платформы Live Journal и часть платформы для разработчиков программного обеспечения Github gist.github.com. Кроме того, в список заблокированных также попал сервис телеграмм-статистики TGStat.

Также в списке – маленькие новостные ресурсы, сайты с информацией о криптовалют и тому подобное.

Соответствующее решение суд принял по ходатайству Голосеевского отдела полиции.

Решение суда касается дела о расследовании мошенничества в особо крупных размерах и приказывает "наложить арест на имущественные права интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей сети интернет при использовании веб-ресурсов". Эта необычная формулировка фактически означает, что провайдеры должны закрыть доступ к этим сайтам.

Как сообщалось сегодня, интернет-провайдеры должны закрыть доступ к Telegram-каналам, связанным с РФ, - Нацкомиссия. Нацкомиссия по госрегулированию в сфере связи и информатизации направила провайдерам решение суда.

Ранее стало известно, что СБУ требует от провайдеров заблокировать Telegram-каналы, которые связывают с РФ. Ранее сотрудники СБУ провели задержания в этом деле.