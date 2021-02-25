Блокировка 426 сайтов: полиция обжалует решение в Апелляционном суде

В МВД объяснили, каким образом были заблокированы несколько сотен интернет-ресурсов

В МВД объяснили, каким образом были заблокированы несколько сотен интернет-ресурсов

Фото: из открытых источников

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко попросил Верховную Раду ввести доследственную проверку заявлений граждан в правоохранительные органы и призвал депутатов внести изменения в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы в связи с делом о блокировании 426 сайтов.

Об этом он сообщил в Facebook, передает RegioNews.

Уважаемые народные депутаты, давайте вместе с вами внесем существенные изменения в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы и введем доследственную проверку заявлений граждан, чтобы отсеивать подобного рода заказные дела", - написал Геращенко.

По его словам, решение о блокировании более 400 сайтов принял Голосеевский суд по иску гражданина Александра Пана, полиция будет обжаловать это решение в Апелляционном суде.

Геращенко объяснил, что Пан написал заявление в полицию о якобы совершенных против него мошеннических действиях, и правоохранители обязаны регистрировать любые заявления о совершении уголовного преступления.

После чего Пан и его адвокаты обращаются в Голосеевский райсуд с требованием наложить арест на сотни сайтов, которые в разное время что-то о нем писали. Система распределяет дело на судью Екатерину Плахотнюк. Судья выносит решение о признании 426 сайтов "орудием преступления", и накладывает на них арест", - рассказал заместитель главы ВМС.

Напомним, Голосеевский райсуд Киева постановил заблокировать в Украине доступ к 426 сайтам.