11:58  25 февраля
Мэр Ивано-Франковска Марцинкив рассказал о новых ограничениях в городе
10:32  25 февраля
Фельдман поддержал депутата горсовета Харькова, которого ударили на сессии
18:10  25 февраля
Сутки в ООС: оккупанты пять раз нарушили режим "тишины" на Донбассе
UA | RU
UA | RU
25 февраля 2021, 17:12 33

Блокировка 426 сайтов: полиция обжалует решение в Апелляционном суде

25 февраля 2021, 17:12 33
Читайте також українською мовою
В МВД объяснили, каким образом были заблокированы несколько сотен интернет-ресурсов
В МВД объяснили, каким образом были заблокированы несколько сотен интернет-ресурсов
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко попросил Верховную Раду ввести доследственную проверку заявлений граждан в правоохранительные органы и призвал депутатов внести изменения в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы в связи с делом о блокировании 426 сайтов.

Об этом он сообщил в Facebook, передает RegioNews.

Уважаемые народные депутаты, давайте вместе с вами внесем существенные изменения в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы и введем доследственную проверку заявлений граждан, чтобы отсеивать подобного рода заказные дела", - написал Геращенко.

По его словам, решение о блокировании более 400 сайтов принял Голосеевский суд по иску гражданина Александра Пана, полиция будет обжаловать это решение в Апелляционном суде.

Геращенко объяснил, что Пан написал заявление в полицию о якобы совершенных против него мошеннических действиях, и правоохранители обязаны регистрировать любые заявления о совершении уголовного преступления.

После чего Пан и его адвокаты обращаются в Голосеевский райсуд с требованием наложить арест на сотни сайтов, которые в разное время что-то о нем писали. Система распределяет дело на судью Екатерину Плахотнюк. Судья выносит решение о признании 426 сайтов "орудием преступления", и накладывает на них арест", - рассказал заместитель главы ВМС.

Напомним, Голосеевский райсуд Киева постановил заблокировать в Украине доступ к 426 сайтам.

Тотальный правовой беспредел: главред "Страна.ua" Гужва о блокировании 426 сайтов СМИ.

суд Антон Геращенко Нацполиция сайт блокировка

Под Верховным судом митингуют инвесторы одного из ЖК "Укрбуда"
25 февраля 2021, 14:11
Нардепы от "Слуги народа" предложили исключить их из фракции в связи с претензиями по делу Стерненко
25 февраля 2021, 13:27
Тотальный правовой беспредел: главред "Страна.ua" Гужва о блокировании 426 сайтов СМИ
25 февраля 2021, 13:17
Все новости »
 
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Кому принадлежат автовокзалы в регионах Украины
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Камень в тихое болото: как в Луцке "За майбутнє" получила власть, а потом чуть не вляпалась в международный скандал
"Готовы увольняться": что не так с индийской вакциной и что думают о ней медики
Все публикации »
Владимир Горбач
Кирилл Сазонов
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram