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23 марта 2021, 21:30 9

Дело Шеремета: суд продлил арест Антоненко еще на два месяца

23 марта 2021, 21:30 9
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Суд длился более 5 часов
Суд длился более 5 часов
Фото из открытых источников
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Шевченковский райсуд Киева продлил меры пресечения ветерану АТО и музыканту Андрею Riffmaster Антоненко, детскому хирургу Юлии Кузьменко и военной медсестре Яне Дугарь, которых обвиняют в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Это передает RegioNews со ссылкой на трансляцію судебного заседания.

Ходатайство прокурора удовлетворить, продлить срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей Антоненко...по 21 мая. Продлить срок действия...круглосуточного домашнего ареста Кузьменко по 21 мая...Продлить срок действия обязанностей, возложенных на Дугарь...по 21 мая, — сказала судья.

Так, суд оставил без удовлетворения ходатайство адвокатов Антоненко и Кузьменко относительно смягчения им мер пресечения.

Защита Антоненко ходатайствовала об изменении меры пресечения с содержания под стражей на личное обязательство. Защита Кузьменко просил отпустить ее на личные поруки.

Как сообщалось, сегодня Антоненко доставлен в суд в "деле Шеремета", там продолжают исследования доказательств дела.

16 марта Антоненко не привезли в суд, его сторонники отправились к СИЗО. Они провели митинг возле Лукьяновского СИЗО, где держат Андрея Антоненко.

Ранее, 22 мая 2020 года в деле Шеремета завершили досудебное расследование.

суд арест Юлия Кузьменко Дело Шеремета Яна Дугарь Андрей Антоненко

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