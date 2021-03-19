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19 марта 2021, 13:59 5

Кипиани выиграл дело против Медведчука относительно книги о Стусе

19 марта 2021, 13:59 5
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Суд разрешил распространять книгу о Стусе
Суд разрешил распространять книгу о Стусе
Фото: Википедия
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Журналист и историк Вахтанг Кипиани выиграл суд против народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука. Иск касался книги "Дело Стуса".

Об этом Кипиани написал на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

Суд разрешил распространять книгу о Стусе.

"Мы выиграли дело", - написал Кипиани.

Апелляционный суд снял запрет на распространение книги. До этого Дарницкий районный суд по жалобе депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука запретил распространять книгу Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса".

Слава Україні! Ми виграли справу.

Posted by Вахтанг Кіпіані on Friday, March 19, 2021

Напомним, решение о запрете книги Дарницкий районный суд Киева принял 19 октября. После того историк подал апелляцию.

суд Украина иск дело Виктор Медведчук

 
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