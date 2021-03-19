Кипиани выиграл дело против Медведчука относительно книги о Стусе
Суд разрешил распространять книгу о Стусе
Суд разрешил распространять книгу о Стусе
Журналист и историк Вахтанг Кипиани выиграл суд против народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука. Иск касался книги "Дело Стуса".
Об этом Кипиани написал на своей странице в Facebook, передает RegioNews.
Суд разрешил распространять книгу о Стусе.
"Мы выиграли дело", - написал Кипиани.
Апелляционный суд снял запрет на распространение книги. До этого Дарницкий районный суд по жалобе депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука запретил распространять книгу Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса".
Слава Україні! Ми виграли справу.Posted by Вахтанг Кіпіані on Friday, March 19, 2021
Напомним, решение о запрете книги Дарницкий районный суд Киева принял 19 октября. После того историк подал апелляцию.
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