Жены Медведчука и Козака решили оспорить санкции СНБО в суде

Под санкции они попали еще в феврале

Под санкции они попали еще в феврале

Фото: из открытых источников

Жена Виктора Медведчука Оксана Марченко и гражданская жена Тараса Козака Наталья Лавренюк подали иски в Кассационный административный суд в составе Верховного Суда Украины относительно обжалования решения СНБО относительно введения против них санкций.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Верховного Суда.

Отмечается, что иск от Марченко поступил 16 марта, а от Лавренюк - 17 марта. Они обе оспаривают решение СНБО от 19 февраля 2021 года "О применении и внесении изменений в персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". Оно было введено в действие указом президента №64/2021.

Также в суде сообщили о получении иска от компании Eviret LTD, зарегистрированной в Объединенных Арабских Эмиратах. Она также оспаривает санкции против себя.

Кроме того, в Верховном Суде напоминают, что 16 марта этот же указ решению СНБО обжаловал и сам Виктор Медведчук.

Напомним, 19 февраля решением СНБО введены санкции против Виктора Медведчука и Оксаны Марченко. Санкции вводятся из-за расследования СБУ по финансированию терроризма.