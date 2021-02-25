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25 февраля 2021, 18:13 24

Блокировка 426 сайтов: прокуратура инициирует служебное расследование

25 февраля 2021, 18:13 24
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Прокурор даже не был уведомлен о проведении заседания суда по этому вопросу
Прокурор даже не был уведомлен о проведении заседания суда по этому вопросу
Фото из открытых источников
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Прокуратура инициировала служебное расследование действий должностных лиц Голосеевской полиции относительно закрытия 426 сайтов.

Об этом сообщила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец в комментарии Украинской правде, передает RegioNews.

25 февраля процессуальным руководителем принято решение о закрытии указанного уголовного производства и одновременно - об отмене ареста на имущественные права интеллектуальной собственности. Кроме того, прокуратурой инициировано проведение служебного расследования в связи с действиями должностных лиц Голосеевского управления полиции во время расследования этого производства, - сообщила Надежда Максимец.

Максимец отметила, что прокурор не принимал участия в заседании Голосеевского суда, не был уведомлен о его проведении и не получал постановление.

Сегодня сообщалось, что в Украине будут заблокированы 426 сайтов. Такое решение суда касается дела о расследовании мошенничества в особо крупных размерах.

Впоследствии главред "Страна.uа" Гужва назвал блокирование 426 сайтов СМИ "тотальным правовым беспределом". Для некоторых сайтов это "просто смерть", считает главный редактор.

Позже стало известно, что блокировку 426 сайтов полиция обжалует в Апелляционном суде. В МВД объяснили, каким образом было заблокировано несколько сотен интернет-ресурсов.

интернет блокировка сайт суд прокуратура полиция расследование

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