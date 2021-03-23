Никто не будет освобождать Стерненко, несмотря на протесты - Корниенко
Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что осужденного активиста Сергея Стерненко никто не будет освобождать, несмотря на требования участников уличных акций протеста.
Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV, передает RegioNews.
Стерненко никто выпускать не будет, потому что кто-то этого требует на улице. Все это понимают", - заявил Корниенко.
Он отметил, что "хитро давить на Апелляционный суд" власть не собирается, потому что идет судебная реформа, и суды в Украине будут пытаться сделать "действительно честными".
Напомним, 20 марта сторонники Стерненко облили Офис президента краской и закидали фаерами.
"Слуги народа" инициируют внеочередное заседание Рады из-за акцию "за Стерненка". Намерены дать оценку событиям 20 марта возле Офиса президента.