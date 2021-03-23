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23 марта 2021, 17:44 124

В Киеве полицейский набросился с кулаками на посетительницу супермаркета без маски

23 марта 2021, 17:44 124
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Его после инцидента уволили
Его после инцидента уволили
Фото из открытых источников
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В Киеве уволили полицейского, который набросился с кулаками на женщину в супермаркете. Его непосредственного руководителя сняли с должности, а начальнику столичного управления полиции охраны вынесли выговор. 

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, пишет RegioNews.

В Нацполиции начали служебное расследование после того, как СМИ опубликовали видео, как сотрудник полиции охраны в одном из киевских супермаркетов бьет женщину, которая отказывается надевать маску в торговом зале.

"Такие позорные действия полицейского ничем не могут быть оправданы. Поэтому по данному факту назначено служебное расследование. Полицейского, который применил силу к посетительнице супермаркета, уволили", - сообщили в полиции.

Проведение тщательной проверки событий в супермаркете поручили сотрудникам внутренней безопасности Нацполиции.

Напомним, на Николаевщине депутат ОТГ применил оружие против местных жителей.

Украина Киев полиция Нацполиция супермаркет

 
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