В Киеве полицейский набросился с кулаками на посетительницу супермаркета без маски
В Киеве уволили полицейского, который набросился с кулаками на женщину в супермаркете. Его непосредственного руководителя сняли с должности, а начальнику столичного управления полиции охраны вынесли выговор.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, пишет RegioNews.
В Нацполиции начали служебное расследование после того, как СМИ опубликовали видео, как сотрудник полиции охраны в одном из киевских супермаркетов бьет женщину, которая отказывается надевать маску в торговом зале.
"Такие позорные действия полицейского ничем не могут быть оправданы. Поэтому по данному факту назначено служебное расследование. Полицейского, который применил силу к посетительнице супермаркета, уволили", - сообщили в полиции.
Проведение тщательной проверки событий в супермаркете поручили сотрудникам внутренней безопасности Нацполиции.
Напомним, на Николаевщине депутат ОТГ применил оружие против местных жителей.