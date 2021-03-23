Антоненко доставлен в суд в "деле Шеремета", там продолжают исследования доказательств дела
Шевченковский районный суд Киева во вторник продолжил слушание по существу дела обвиняемых в убийстве журналиста Павла Шеремета.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Фигуранта дела - музыканта и ветерана АТО Андрея Антоненко – доставили на судебное заседание. Суд исследует 4 том материалов дела, в частности материалы проведенных в рамках досудебного расследования экспериментальных взрывов.
На предварительное заседание Антоненко не доставили из-за вспышки COVID-19 среди сотрудников Национальной гвардии, которые должны были обеспечить конвоирование, слушание было отложено из-за отказа Антоненко от участия в заседании в режиме видеоконференции.
Как ожидается, защита будет ходатайствовать об изменении меры пресечения Антоненко, который находится под стражей.
Как сообщалось, 16 марта Антоненко не привезли в суд, его сторонники отправились к СИЗО. Они провели митинг возле Лукьяновского СИЗО, где держат Андрея Антоненко.
Ранее, 22 мая 2020 года в деле Шеремета завершили досудебное расследование.