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23 березня 2021, 15:57 14

Антоненка доставлено в суд у "справі Шеремета", там продовжують дослідження доказів справи

23 березня 2021, 15:57 14
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Фото з відкритих джерел
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Шевченківський районний суд Києва у вівторок продовжив слухання по суті справи обвинувачених у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Фігуранта справи - музиканта і ветерана АТО Андрія Антоненка – доставлено на судове засідання. Суд досліджує 4 том матеріалів справи, зокрема матеріали проведених у рамках досудового розслідування експериментальних вибухів.

На попереднє засідання Антоненка не доставили через спалах COVID-19 серед співробітників Національної гвардії, які мали забезпечити конвоювання, слухання було відкладено через відмову Антоненка від участі в засіданні в режимі відеоконференції.

Як очікується, захист клопотатиме про зміну запобіжного заходу Антоненку, який перебуває під вартою.

Як повідомлялося, 16 березня Антоненка не привезли в суд, його прихильники рушили до СІЗО. Вони провели мітинг біля Лук'янівського СІЗО, де тримають Андрія Антоненка.

Раніше, 22 травня 2020 року у справі Шеремета завершили досудове розслідування.

Андрій Антоненко Справа Шеремета суд дослідження вибух

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