По делу Шеремета завершили досудебное расследование - адвокат
Полиция завершила досудебное расследование по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, в котором подозревают музыканта Андрея Антоненко, врача Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.
Об этом пишет издание "Украинская правда" со ссылкой на слова адвоката Юлии Кузьменко Тараса Беспалого, передает RegioNews.
По его словам, материалы в отношении подозреваемых выделили в новое производство и заявили о завершении досудебного расследования.
Сейчас сообщают о завершении досудебного расследования. Сегодня вынесли постановление, материалы относительно Кузьменко, Антоненко, Дугарь выделили в новое производство и сразу объявили о завершении досудебного расследования", - сказал он.
Беспалый также сообщил, что ему должны вручить соответствующие документы. Информацию подтвердил также адвокат Яны Дугарь Николай Ореховский.
Да, завершили расследование ... Следствие закончилось относительно Яны Дугарь, Кузьменко Юлии и Андрея Антоненко", - сказал защитник.
22 мая должно было состояться судебное заседание по избранию меры пресечения Кузьменко, однако его перенесли на 27 мая из-за неявки прокуроров.
СПРАВКА: один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали 3 подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко ( "Лису"), музыканта Андрея Антоненко (Riffmaster), военную медсестру Яну Дугаров.
По версии следствия, Дугаров фотографировала камеры накануне убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто вместе с Антоненко, который также фигурирует как организатор.
Суд арестовал Кузьменко и Антоненко. Дугаров отправили сначала под круглосуточный, а затем под ночной домашний арест.
Полиция называла мотивом убийства дестабилизацию ситуации в Украине, однако официально в материалах дела указано, что фигуранты увлеклись "ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы", пытались убийством привлечь внимание к своим взглядам.
пресс-секретарь МВД в личной переписке, опубликованной в сети, намекнул, что к убийству Шеремета может быть причастна СБУ.
Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению. Защита Антоненко утверждает, что он выше убийцы. Адвокаты Дугаров настаивают, что у нее есть алиби, подтвержденное документами и свидетелями, а экспертиза, на которой основывается подозрение, неполная и необ'объективная. Кузьменко также раскритиковала экспертизу.
По словам защиты, в момент убийства Шеремета Дугаров не была знакома с другими подозреваемыми, а Кузьменко и Антоненко в то время общались всего несколько раз.
Напомним, Печерский районный суд Киева на заседании 1 апреля продлил арест одному из подозреваемых в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, детскому кардиохирургу Юлии Кузьменко до 30 мая нынешнего года.
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