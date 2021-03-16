15:48  16 марта
Кличко призвал Кабмин усилить карантинные ограничения в Киеве
10:01  16 марта
Мощный взрыв под Киевом: в полиции рассказали подробности
08:11  16 марта
Сутки в ООС: боевики били из запрещенных вооружений, потерь нет
UA | RU
UA | RU
16 марта 2021, 16:18 53

Дело Шеремета: Антоненко не привезли в суд, его сторонники отправились к СИЗО

16 марта 2021, 16:18 53
Читайте також українською мовою
Они планируют провести митинг возле Лукьяновского СИЗО, где держат Андрея Антоненко
Они планируют провести митинг возле Лукьяновского СИЗО, где держат Андрея Антоненко
Фото: ukrinform
Читайте також
українською мовою

Сегодня, 16 марта фигуранта дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко не привезли из СИЗО до начала судебного заседания.

Об этом сообщают издания Укринформ, Pavlovsky.news, передает RegioNews.

Как заявила судья Оксана Голуб, заседание перенесли на 23 марта, поскольку работники Нацгвардии не смогли обеспечить безопасное доправление Андрея Антоненко на заседание.

В то же время, под судом собрались активисты в поддержку трех фигурантов дела - Юлии Кузьменко, Яны Дугар и Андрея Антоненко.

Антоненко до сих пор не привезли в Шевченковский суд, поэтому его сторонники направились в СИЗО", - сообщает Pavlovsky.news.

По информации журналистов, активисты могут перейти к перекрытию трассы, они жгут дымовые шашки.

Напомним, 9 марта активисты блокировали выезд из Шевченковского суда Киева, чтобы помешать вывозу Андрея Антоненко. Судебное заседание по делу убийства Шеремета перенесли.

Дело Шеремета

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Туризм и сексизм. Чем запомнился глава Николаевской ОГА Ким за первые сто дней работы
Линия раскола: как отомстит Дубинский за свое исключение из партии Зеленского
Все публикации »
Виталий Бала
Михаил Басараб
Виктор Таран
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram