Дело Шеремета: Антоненко не привезли в суд, его сторонники отправились к СИЗО

Они планируют провести митинг возле Лукьяновского СИЗО, где держат Андрея Антоненко

Они планируют провести митинг возле Лукьяновского СИЗО, где держат Андрея Антоненко

Фото: ukrinform

Сегодня, 16 марта фигуранта дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко не привезли из СИЗО до начала судебного заседания.

Об этом сообщают издания Укринформ, Pavlovsky.news, передает RegioNews.

Как заявила судья Оксана Голуб, заседание перенесли на 23 марта, поскольку работники Нацгвардии не смогли обеспечить безопасное доправление Андрея Антоненко на заседание.

В то же время, под судом собрались активисты в поддержку трех фигурантов дела - Юлии Кузьменко, Яны Дугар и Андрея Антоненко.

Антоненко до сих пор не привезли в Шевченковский суд, поэтому его сторонники направились в СИЗО", - сообщает Pavlovsky.news.

По информации журналистов, активисты могут перейти к перекрытию трассы, они жгут дымовые шашки.

Напомним, 9 марта активисты блокировали выезд из Шевченковского суда Киева, чтобы помешать вывозу Андрея Антоненко. Судебное заседание по делу убийства Шеремета перенесли.