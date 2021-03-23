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23 марта 2021, 12:38 1612

КГГА не исключает введения спецпропусков на транспорт в Киеве

23 марта 2021, 12:38 1612
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Прошлой весной в столице уже действовал режим специальных пропусков на проезд в общественном транспорте
Прошлой весной в столице уже действовал режим специальных пропусков на проезд в общественном транспорте
Фото: rbc.ua
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Карантинные ограничения, которые действуют в Киеве, пока не предусматривают режима специальных пропусков на пользование общественным транспортом, однако их могут ввести в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает RegioNews.

По его словам, пропуска могут сделать обязательными параллельно с остановкой общественного транспорта в городе.

Если ситуация не будет, скажем, идти к лучшему в части заболеваемости и госпитализации, то мы будем вынуждены вводить и спецпропуска, вплоть до остановки транспорта, переходить на спецрежим работы транспорта", - сказал Поворозник.

Напомним, ранее по данным Минздрава Киев попал в "красную" зону карантина.

22 марта сообщалось, что в Николаеве появятся "карантинные" пропуска на транспорт.

Киев КГГА транспорт пропуск карантин красная зона

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