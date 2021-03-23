КГГА не исключает введения спецпропусков на транспорт в Киеве

Прошлой весной в столице уже действовал режим специальных пропусков на проезд в общественном транспорте

Прошлой весной в столице уже действовал режим специальных пропусков на проезд в общественном транспорте

Фото: rbc.ua

Карантинные ограничения, которые действуют в Киеве, пока не предусматривают режима специальных пропусков на пользование общественным транспортом, однако их могут ввести в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает RegioNews. По его словам, пропуска могут сделать обязательными параллельно с остановкой общественного транспорта в городе. Если ситуация не будет, скажем, идти к лучшему в части заболеваемости и госпитализации, то мы будем вынуждены вводить и спецпропуска, вплоть до остановки транспорта, переходить на спецрежим работы транспорта", - сказал Поворозник. Напомним, ранее по данным Минздрава Киев попал в "красную" зону карантина. 22 марта сообщалось, что в Николаеве появятся "карантинные" пропуска на транспорт.

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