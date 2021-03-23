КГГА не исключает введения спецпропусков на транспорт в Киеве
Карантинные ограничения, которые действуют в Киеве, пока не предусматривают режима специальных пропусков на пользование общественным транспортом, однако их могут ввести в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.
Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает RegioNews.
По его словам, пропуска могут сделать обязательными параллельно с остановкой общественного транспорта в городе.
Если ситуация не будет, скажем, идти к лучшему в части заболеваемости и госпитализации, то мы будем вынуждены вводить и спецпропуска, вплоть до остановки транспорта, переходить на спецрежим работы транспорта", - сказал Поворозник.
Напомним, ранее по данным Минздрава Киев попал в "красную" зону карантина.
22 марта сообщалось, что в Николаеве появятся "карантинные" пропуска на транспорт.