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22 марта 2021, 17:16 63

В Николаеве появятся "карантинные" пропуска на транспорт

22 марта 2021, 17:16 63
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Перевозки будут осуществляться при условии обеспечения водителей и пассажиров средствами индивидуальной защиты
Перевозки будут осуществляться при условии обеспечения водителей и пассажиров средствами индивидуальной защиты
Фото из открытых источников
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В Николаеве ограничивают пассажирские перевозки в общественном транспорте и вводят пропуска в связи с ухудшением противоэпидемической ситуации, связанной с COVID-19.

Об этом сообщает RegioNews cо ссылкой на официальный сайт Николаевского городского совета.

"Согласно протоколу внеочередного заседания комиссии ТЭБ и ЧС г. Николаева от 22.03.2021 года восстановлен ограничения на пассажирские перевозки. Работники учреждений или организаций критической инфраструктуры и обеспечивающих жизнедеятельность города, должны оформить специальные пропуска для обеспечения проезда своих работников в общественном транспорта Николаева", - говорится в сообщении.

В частности, речь идет о сфере здравоохранения, продовольственного обеспечения, управление и предоставление важнейших государственных услуг, энергообеспечения; водообеспечения, правопорядка и гражданской защиты, субъектов, имеющих непрерывный промышленный цикл и прочее.

Кроме того, перевозки будут осуществляться при условии обеспечения водителей и пассажиров средствами индивидуальной защиты, в частности респираторами или защитными масками в пределах количества мест для сидения, а также соблюдение соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий.

Стоит заметить, что такие же пропуска были введены в марте прошлого года во время всеукраинского локдауну.

Напомним, в Николаеве вводят строжайший карантин.

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