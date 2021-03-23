"Уровень заболеваемости превратился в цунами": в Одесской области ввели "красную" зону

Среди причин стремительного роста называют равнодушие и безответственность населения

Среди причин стремительного роста называют равнодушие и безответственность населения

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Начиная со вторника, 23 марта, Одесская область перешла в "красную" зону карантинных ограничений. В Одесской облгосадминистрации называют текущее увеличение заболеваемости "настоящим цунами" и предостерегают не игнорировать ограничения, введенные из-за пандемии.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОГА Сергея Гриневецкого.

В нашем регионе сложилась чрезвычайно тревожная ситуация! Уровень заболеваемости на коронавирус превратился в настоящее цунами! Чрезвычайно высокая смертность - 68 человек на 100 тысяч населения", - говорится в сообщении главы ОГА.

По информации Гриневецкого, болеют люди всех возрастных категорий, люди преклонного возраста, беременные женщины, молодежь: "вирус отныне поражает и детей. К сожалению, умирают и медицинские работники, стоящие на страже нашей жизни и здоровья!".

Если на прошлой неделе мы ежесуточно регистрировали по 500 случаев, то сейчас - около одной тысячи. Основания, которые привели к такой критической ситуации - результат безразличия и безответственности населения", - добавляет Сергей Гриневецкий.

Так, со вторника, 23 марта, в Одесской области запрещено:

работа ресторанов и кафе (кроме доставки и навынос)

работа развлекательных заведений;

прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения, кроме супермаркетов и продовольственных магазинов;

деятельность непродовольственных рынков;

посещение учебных заведений независимо от формы собственности, кроме учреждений дошкольного образования, специальных учебных заведений и 1-4 классов учреждений общего среднего образования.

Напомним, 19 марта мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что в городе будет действовать усиленный карантин. В Одессе запретили деятельность спортивных залов, фитнес-центров, кроме тех, которые принимают не больше одного посетителя на десять квадратных метров.