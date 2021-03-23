08:54  23 марта
В Украине зафиксирован антирекорд по количеству летальным случаев от COVID-19
15:15  22 марта
В Черкасской области с сегодняшнего дня усиливается карантин - глава ОГА Скичко
08:11  23 марта
На Донбассе фиксируют грубые нарушения со стороны боевиков: за сутки режим "тишины" нарушен 5 раз
UA | RU
UA | RU
23 марта 2021, 10:44 6

"Уровень заболеваемости превратился в цунами": в Одесской области ввели "красную" зону

23 марта 2021, 10:44 6
Читайте також українською мовою
Среди причин стремительного роста называют равнодушие и безответственность населения
Среди причин стремительного роста называют равнодушие и безответственность населения
Фото: скриншот видео
Читайте також
українською мовою

Начиная со вторника, 23 марта, Одесская область перешла в "красную" зону карантинных ограничений. В Одесской облгосадминистрации называют текущее увеличение заболеваемости "настоящим цунами" и предостерегают не игнорировать ограничения, введенные из-за пандемии.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОГА Сергея Гриневецкого.

В нашем регионе сложилась чрезвычайно тревожная ситуация! Уровень заболеваемости на коронавирус превратился в настоящее цунами! Чрезвычайно высокая смертность - 68 человек на 100 тысяч населения", - говорится в сообщении главы ОГА.

По информации Гриневецкого, болеют люди всех возрастных категорий, люди преклонного возраста, беременные женщины, молодежь: "вирус отныне поражает и детей. К сожалению, умирают и медицинские работники, стоящие на страже нашей жизни и здоровья!".

Если на прошлой неделе мы ежесуточно регистрировали по 500 случаев, то сейчас - около одной тысячи. Основания, которые привели к такой критической ситуации - результат безразличия и безответственности населения", - добавляет Сергей Гриневецкий.

Так, со вторника, 23 марта, в Одесской области запрещено:

  • работа ресторанов и кафе (кроме доставки и навынос)
  • работа развлекательных заведений;
  • прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения, кроме супермаркетов и продовольственных магазинов;
  • деятельность непродовольственных рынков;
  • посещение учебных заведений независимо от формы собственности, кроме учреждений дошкольного образования, специальных учебных заведений и 1-4 классов учреждений общего среднего образования.

Напомним, 19 марта мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что в городе будет действовать усиленный карантин. В Одессе запретили деятельность спортивных залов, фитнес-центров, кроме тех, которые принимают не больше одного посетителя на десять квадратных метров.

коронавирус карантин красная зона Одесская область локдаун

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Стабильность по-херсонски: на смену избирательным сказкам пришли серые будни
АТБ-Житомирщина: для чего олигарх Буткевич подмял под себя весь регион
Все публикации »
Виталий Бала
Кирилл Сазонов
Юрий Чевордов
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua