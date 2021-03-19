Киев попал в "красную" зону карантина - данные Минздрава
Сегодня, 19 марта Министерство здравоохранения обновило разделение на карантинные зоны, согласно которому Киев оказался в "красной" зоне карантина.
Соответствующая информация обнародована на сайте Минздрава, передает RegioNews.
Кроме Киева, "красными" остаются Закарпатская, Житомирская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.
В "оранжевую" зону отнесли Винницкую, Донецкую, Киевскую, Кировоградскую, Львовскую, Николаевскую, Одесскую, Сумскую, Тернопольскую Херсонскую, Хмельницкую и Черкасская области.
Остальные регионы в "желтой" зоне епидопасности.
Кроме того, в 10 областях превышен показатель госпитализаций больных с COVID-19. Это Винницкая, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Николаевская, Одесская, Хмельницкая и Черновицкой области.
В Киеве при пороговом уровне госпитализации 60 на 100 тысяч населения этот показатель 18 марта составил 98,7.
Самый высокий показатель загруженности коек с кислородом наблюдается в Киеве - 71,4% (при определенном показателе 65%), Житомирской области - 66,3%, Закарпатской - 65,7%.
Напомним, мобильный COVID-госпиталь могут перевезти из Ивано-Франковской области в Киев.