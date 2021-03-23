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23 марта 2021, 10:42 9

Кабмин ужесточил правила въезда в Украину

23 марта 2021, 10:42 9
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Теперь обязательным будет наличие ПЦР-теста на коронавирус
Теперь обязательным будет наличие ПЦР-теста на коронавирус
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Кабинет министров ужесточил правила въезда в Украину. Теперь обязательным будет наличие ПЦР-теста на коронавирус.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, пишет RegioNews.

Соответствующее решение было принято вчера, во время внеочередного заседания правительства. По словам Степанова, данное постановление вступило в силу вчера. Оно применяется к гражданам Украины, которые въезжают в страну из-за границы.

"Были внесены изменения, касающиеся пересечения границы. Нами вводится… несмотря на то, из какой страны прибывает гражданин, все должны будут предоставить справку о проведении тестирования методом ПЦР не позднее 48 часов. С отрицательным результатом этого результата", - сообщил Степанов.

В случае отсутствия ПЦР-теста или положительного результата - граждане обязаны пройти самоизоляцию или карантин.

Министр добавил, что такие ограничения действуют по всем странам Европы. Украина не является исключением.

Напомним, в Украине зафиксирован антирекорд по количеству летальных случаев от коронавируса.

коронавирус Украина карантин Министерство тесты

 
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