Кабмин ужесточил правила въезда в Украину
Кабинет министров ужесточил правила въезда в Украину. Теперь обязательным будет наличие ПЦР-теста на коронавирус.
Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, пишет RegioNews.
Соответствующее решение было принято вчера, во время внеочередного заседания правительства. По словам Степанова, данное постановление вступило в силу вчера. Оно применяется к гражданам Украины, которые въезжают в страну из-за границы.
"Были внесены изменения, касающиеся пересечения границы. Нами вводится… несмотря на то, из какой страны прибывает гражданин, все должны будут предоставить справку о проведении тестирования методом ПЦР не позднее 48 часов. С отрицательным результатом этого результата", - сообщил Степанов.
В случае отсутствия ПЦР-теста или положительного результата - граждане обязаны пройти самоизоляцию или карантин.
Министр добавил, что такие ограничения действуют по всем странам Европы. Украина не является исключением.
Напомним, в Украине зафиксирован антирекорд по количеству летальных случаев от коронавируса.